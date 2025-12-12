Armata ucraineană afirmă că a încercuit trupele ruse din Kupiansk. Zelenski a vizitat orașul

În contextul eforturilor de pace susținute de Statele Unite, Moscova a declarat că avansează pe toate fronturile și că a cucerit Kupiansk și orașul strategic Pokrovsk, din est. Kievul a negat aceste afirmații, susținând că luptele continuă, relatează Reuters.

Într-un videoclip publicat vineri pe rețelele sale sociale, Zelenski, purtând o vestă antiglonț, apare stând în fața unui panou cu numele orașului, la intrarea în Kupiansk.

„Astăzi este extrem de important să obținem rezultate pe front, pentru ca Ucraina să poată obține rezultate și în diplomație”, a spus Zelenski.

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here. The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Ucraina afirmă că trupele ruse din Kupiansk sunt încercuite

Corpul Khartiia al Gărzii Naționale a Ucrainei a transmis că a eliberat mai multe districte din nordul orașului Kupiansk.

Rutele de aprovizionare ale Rusiei au fost tăiate, iar câteva sute de militari ruși sunt încercuiți, a precizat Khartiia pe aplicația de mesagerie Telegram.

Reuters menționează nu a putut verifica imediat informațiile de pe câmpul de luptă.

„Astăzi putem spune că rușii din oraș sunt complet izolați. Mult timp nu au înțeles ce se întâmplă. Dar acum știu că sunt încercuiți”, a declarat comandantul Khartiia, Ihor Obolienskyi, citat de publicația Ukrainska Pravda.

Platforma ucraineană Deep State, un proiect care cartografiază situația frontului, arată acum că cel puțin trei sate la nord și vest de Kupiansk se află sub control ucrainean.

De asemenea, districtele nordice ale orașului Kupiansk sunt indicate ca fiind sub control ucrainean, iar harta sugerează că trupele ruse sunt încercuite în centrul orașului.