Jimmy Lai, magnatul media din Hong Kong, a fost găsit vinovat de conspirație cu puteri străine

Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, fondatorul ziarului Apple Daily și activist pro-democrație, a fost găsit vinovat, luni, de Înalta Curte din Hong Kong pentru conspirație cu forțe străine într-unul dintre cele mai importante procese sub legile securității promulgate de Beijing în 2019.
15 dec. 2025, 07:38, Știri externe

Un complet format din judecătorii Esther Toh, Alex Lee și Susana D’Almada Remedios l-a găsit vinovat pe Jimmy Lai la două capete de conspirație cu forțe străine și un capăt de conspirație de publicare ed materiale subversive, notează Reuters. 

Autoritățile guvernamentale consideră că Lai că ar fi orchestrat protestele pro-democrație din 2019 și că ar fi pledat pentru sancțiuni internaționale împotriva Hong Kong-ului și Chinei continentale, iar judecătoarea Esther Toh a susținut: „Nu există nicio îndoială că Lai a nutrit sentimente de ură față de China timp de mulți ani din viața sa de adult”.

Procesul a început în 2023 și a atras atenția comunității internaționale. State precum Statele Unite și Marea Britanie, dar și mai multe organizații pentru drepturile omului au catalogat cazul drept motivat politic și au cerut eliberarea imediată a lui Lai. 

La începutul lunii noiembrie, într-o întâlnire bilaterală, președintele Trump ar fi cerut liderului de la Beijing, Xi Jinping, eliberarea magnatului. 

Sentința urmează să fie pronunțată anul viitor, iar o audiere preliminară este programată pentru 12 ianuarie. 

Lai a fost unul dintre cei mai importanți critici9 ai Beijingului, fiind condamnat în urma protestelor pro-democrație din 2019. De asemenea, acesta a fost fondatorul ziarului Apple Daily, o publicație pro-democrație care a fost închisă în 2021 după ce fondurile au fost înghețate, poliția a efectuat mai multe raiduri și mai multe șefi ai echipei editoriale au fost arestați.  

 

