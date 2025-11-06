Donald Trump i-a cerut lui Xi Jinping eliberarea magnatului media din Hong Kong, Jimmy Lai

„Președintele Trump a adus în discuție cazul lui Jimmy Lai. Atât președintele Trump, cât și președintele Xi au participat la dialogul care a urmat”, au susținut sursele.

De asemenea, acestea au precizat că discuția a durat aproximativ cinci minute, președintele Trump subliniind preocupările privind sănătatea și bunăstarea acestuia.

În plus, liderul de la Casa Albă ar fi susținut că eliberarea lui Lai ar fi benefică relațiilor dintre SUA și China, subliniind că ar avea un impact pozitiv asupra imaginii Beijingului.

Jimmy Lai este fondatorul ziarului „Daily Apple”, care a fost închis în 2021 și este acuzat de conspirație pentru colaborare cu forțe străine și de conspirație pentru publicarea de materiale considerate „subversive”.

Potrivit familiei sale, Lai e află în detenție de peste 1.700 de zile, în izolare. Procesul său s-a încheiat la finalul lunii august. Acesta este în așteptare verdictului cre i-ar putea aduce o condamnare de detenție pe viață.

O purtătoare de cuvânt a ambasadei Chinei la Washington a susținut: „Orice încercare de a interfera cu procesul judiciar sau de a submina statul de drept din Hong Kong nu va reuși”.