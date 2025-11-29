Încă opt persoane au fost arestate pentru corupție în urma incendiului din Hong Kong

Cauza incendiului rămâne neclară, deși oficialii au declarat că polistirenul și plasa de protecție plasată pe exteriorul ferestrelor au facilitat răspândirea acestuia.

Se știe acum că cel puțin 128 de persoane au murit într-un incendiu devastator care a cuprins mai multe clădiri înalte din Hong Kong, potrivit BBC.

Alte 79 de persoane au fost rănite în incendiu – cel mai grav incendiu din oraș din ultimii peste 70 de ani. Zeci de persoane sunt încă dispărute.

Poliția a intrat în clădiri pentru a începe să strângă probe, după ce autoritățile au declarat că o anchetă va avea loc în următoarele trei până la patru săptămâni.

Comisia Independentă Împotriva Corupției (ICAC) a declarat că printre cei arestați vineri în cadrul anchetei de corupție se numără directori ai unei companii de inginerie și subcontractanți de schele.

Incendiul a fost stins complet

Aproximativ 2.311 pompieri au intervenit pentru a stăvili incendiul, după ce acesta s-a răspândit în șapte dintre cele opt blocuri de apartamente din Wang Fuk Court. Eforturile de stingere a incendiilor au încetat acum. Incendiul a fost stins complet vineri, la ora locală 10:18 (02:18 GMT), a declarat departamentul de pompieri într-o conferință de presă. De asemenea, a precizat că 89 de cadavre nu au fost încă identificate, iar 16 cadavre rămân în interiorul clădirilor.

Între timp, mulțimi de oameni s-au adunat la o sală comunitară din apropiere, care a fost deschisă familiilor care își caută cei dragi dispăruți. Rudele sunt rugate să ajute la procesul de identificare aducând fotografii de familie.

Guvernul din Hong Kong a înființat, de asemenea, adăposturi și centre de sprijin pentru locuitorii strămutați. Grupuri de voluntari au împachetat și organizat provizii pentru cei afectați, inclusiv îmbrăcăminte și produse de igienă.

Incendiul a izbucnit miercuri la ora locală 14:51 (06:51 GMT), iar până la ora locală 18:22 a fost clasat la categoria cea mai gravă de către pompieri.