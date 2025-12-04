Publicația The New York Times intenționează să dea în judecată Departamentul de Apărare

Cotidianul a anunțat că va acționa joi în instanță împotriva Pentagonului, susținând că noile reguli adoptate de Departamen încalcă Primul Amendament și îngrădesc libertatea presei.

Noile politici ale Pentagonului, intrate în vigoare din luna octombrie obligă jurnaliștii să semneze un formular de 21 de pagini ce limitează activități fundamentale, precum solicitarea de informații, discuțiile cu surse și obținerea de ponturi pentru investigații.

Măsurile au scopul „Să închidă ușile Pentagonului, acele zone care au fost deschise din punct de vedere istoric presei, organizațiilor de știri, precum reclamanții, care investighează și acoiperă fără teamă sau favoritism acțiunile departamentului și ale conducerii sale”, potrivit plângerii depuse de The New York Times.

Prin acest proces, Times cere instanței să suspende aplicarea noii politici și să declare ilegale clauzele ce restricționează exercitarea drepturilor constituționale.

Într-o declarație, publicația a afirmat că va „apăra cu fermitate” libertatea presei, așa cum a făcut de-a lungul timpului în fața administrațiilor care au încercat să limiteze transparența.

Pentagonul susține însă că accesul în clădire este un privilegiu, nu un drept, iar regulile sunt necesare pentru protejarea securității naționale și prevenirea scurgerilor de informații.

Mai multe publicații printre care ABC, CBS, CNN, Fox News și NBC au transmis: „Politica este fără precedent și amenință protecțiile jurnalistice de bază”

În urma adoptării politicilor pe 6 octombrie, mai mulți jurnaliști de la diferite publicații au refuzat să accepte noile reglementări și au continuat să acopere activitatea militară din afara clădirii.