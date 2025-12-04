Merz face apel la suveranitatea europeană pentru a-și convinge omologii să aprobe ajutorul acordat Ucrainei

Merz, una dintre forțele motrice din spatele inițiativei, a subliniat într-un articol din ziarul „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că „chestiunea autonomiei europene se decide astăzi, într-un moment în care interesele noastre de securitate sunt amenințate ”, scrie EFE.

„Rusia imperialistă aspiră să-și extindă sfera de influență mult dincolo de propriul teritoriu și în statele Europei”, a remarcat el, adăugând că „ Moscova se pregătește militar și își pregătește propria societate într-un mod militarist pentru un conflict cu Occidentul”.

Merz a susținut că, odată cu propunerea prezentată cu o zi înainte de CE privind modul de mobilizare a peste 165 de miliarde de euro în fonduri suplimentare pentru Ucraina, „acum este posibil să se facă acest lucru în deplină conformitate cu dreptul internațional și obligațiile internaționale. Aceste fonduri ar fi suficiente pentru a acoperi nevoile financiare și militare pentru cel puțin următorii doi ani și pentru o perioadă și mai lungă dacă se adaugă și alți parteneri G7”, a explicat el.

Trimiteți un semnal fără echivoc către Moscova

„Este în mâinile noastre nu doar să întărim Ucraina, ci și să trimitem un semnal clar Moscovei că continuarea acestui război de agresiune nu are sens ”, a declarat el.

Merz a susținut că ar fi, de asemenea, „un semn al autonomiei Europei , un semn că noi, europenii, suntem cei care decidem și modelăm ce se întâmplă pe continentul nostru”.

„Pentru a transmite acest semnal, trebuie să folosim activele înghețate ale Rusiei”, a subliniat el, adăugând că țările membre trebuie „să își asume în comun toate riscurile financiare ale acestui pas” în funcție de „capacitatea economică” a fiecărui stat.

„Nu ar fi acceptabil ca o singură țară să suporte în mod disproporționat această povară”, a spus el, referindu-se la Belgia, care deține majoritatea activelor rusești înghețate în UE și se teme că va trebui să se confrunte singură cu potențiale procese din partea Rusiei.

Merz a pledat pentru abordarea preocupărilor belgiene în cadrul deliberărilor viitoare nu pe baza unor promisiuni, ci pe „texte juridice concrete”. Totuși, acest lucru necesită un semnal politic din partea șefilor de stat și de guvern europeni, a spus el.

„Nu putem lăsa decizia cu privire la ce să facem cu activele financiare ale unui agresor, care au fost blocate legal în cadrul statului nostru de drept și în propria noastră monedă, în mâinile unor state non-europene. Ceea ce decidem acum va determina viitorul Europei ”, a conchis el.