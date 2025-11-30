Ministrul ungar de externe respinge criticile UE după vizita premierului Viktor Orban la Moscova

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a reacționat dur la criticile oficialilor europeni privind întâlnirea pe care a avut-o premierul Viktor Orban la Moscova.

Într-un mesaj postat pe platforma X, șeful diplomației ungare a declarat că politicienii „pro-război” din Europa dau dovadă de „frustrare” și a subliniat că Budapesta își stabilește singură politica externă.

„Noi, ungurii, nu avem nevoie de permisiune sau mandat din partea Bruxellesului, Berlinului sau de oriunde altundeva pentru nicio negociere externă”, a scris Szijjaarto.

El a adăugat că Ungaria „urmează o politică externă suverană”, iar deciziile sale sunt luate exclusiv pe baza interesului național, „indiferent dacă place sau nu la Bruxelles”.

Vizita premierului la Moscova a fost criticată de mai mulți oficiali europeni, care au acuzat Budapesta că subminează poziția comună a Uniunii Europene privind Rusia, în contextul războiului din Ucraina.