Ungaria anunță că va sprijini Serbia după întreruperea aprovizionării cu petrol a rafinăriei rusești

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat marți că rafinăria sa deținută de Rusia se va închide în patru zile dacă SUA nu ridică sancțiunile asupra proiectului, ceea ce pune în pericol aprovizionarea cu combustibil înainte de iarnă.

Statele Unite, care au implementat o serie de măsuri împotriva entităților legate de Rusia din cauza războiului din Ucraina, au impus sancțiuni asupra rafinăriei luna trecută. Aceasta a determinat Croația să oprească livrările de țiței, potrivit Reuters.

„Serbia este într-o situație dificilă. Noi, ungurii, vom ajuta, evident, Serbia și poporul sârb, precum și economia sârbă, și vom discuta detaliile acestui ajutor la Belgrad astăzi”, a spus Szijjarto într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Compania petrolieră ungară MOL va crește livrările către Serbia, dar nu a oferit detalii despre volumul suplimentar planificat sau despre modul de livrare, a declarat Szijjarto în octombrie.

La începutul lunii noiembrie, publicația NIN a raportat că MOL lua în considerare cumpărarea cotei de 11,3% a Gazprom în NIS. Un purtător de cuvânt al MOL a refuzat să comenteze „zvonurile de piață” la acea vreme.

O conductă de petrol care va conecta Ungaria și Serbia se află în faza de planificare și ar putea începe să acopere integral necesarul de țiței al Serbiei până în 2028, a declarat Szijjarto în aprilie.

Conducta ar urma să aibă capacitatea de a transporta între 4 și 5 milioane de tone de petrol rusesc către Serbia prin Ungaria în fiecare an, a spus ministrul de Externe atunci.

Legăturile dintre Serbia și Ungaria s-au consolidat în ultimii ani, iar liderii lor de lungă durată, premierul ungar Viktor Orban și președintele sârb Aleksandar Vucic, au relații puternice cu Rusia.