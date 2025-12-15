Hotel Trump pe un sit bombardat de NATO: planul lui Jared Kushner provoacă proteste în Serbia

După mai bine de doi ani de demersuri, proiectul imobiliar promovat de Jared Kushner în centrul Belgradului a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte din Serbia. Inițiativa ginerelui președintelui american Donald Trump a provocat tensiuni politice și a scos mii de oameni în stradă.

Proiectul prevede transformarea fostului complex al Statului Major al armatei iugoslave (o clădire-simbol distrusă parțial în bombardamentele NATO din 1999) într-un ansamblu de turnuri și un hotel de lux sub marca Trump. Pentru o parte a societății sârbe, situl are o încărcătură istorică și identitară puternică, ceea ce face planul de redezvoltare extrem de sensibil.

Un hotel Trump în centrul Belgradului este „înaltă trădare”, spune opoziția

Demersurile guvernului președintelui Aleksandar Vucic de a elimina protecția de patrimoniu a clădirii au provocat un val de reacții. Mii de oameni au ieșit în stradă, iar studenți și activiști au anunțat că vor ocupa terenul dacă vor începe lucrările.

„Voi o numiți investiție, noi o numim înaltă trădare”, a declarat în Parlament Marinika Tepić, lider al opoziției, citat de The Wall Street Journal.

Legi modificate pentru a permite construcția

Situația s-a complicat după ce procuratura a arestat un oficial guvernamental. Acesta a fost suspectat că ar fi falsificat documente pentru a înlesni transferul proprietății de la statul sârb către compania controlată de Jared Kushner.

În pofida acestei intervenții judiciare, partidul de guvernământ a continuat demersurile legislative în sprijinul proiectului american. Astfel, guvernul Serbiei a adoptat rapid mai multe legi prin care a retras statutul de protecție al sitului. Măsurile au fost criticate de opoziție drept „neconstituționale și corupte”.

Președintele Serbiei susține că proiectul „nu are legătură cu politica”, ci urmărește reamenajarea unei zone degradate din centrul orașului.

Kushner, relansat în politica internațională de socrul său

În paralel, Jared Kushner a revenit în prim-planul vieții publice internaționale. El a fost cooptat de Donald Trump, socrul său, pentru a se implica în dosare diplomatice sensibile, printre care războiul din Ucraina. Separat de activitatea sa publică, Kushner conduce Affinity Partners, un fond privat de investiții evaluat la 4,8 miliarde de dolari. Fondul este finanțat în mare parte de guverne din Orientul Mijlociu și investește în companii și proiecte din mai multe țări.

Referindu-se la acuzațiile de conflict de interese apărute în jurul proiectului din Serbia, Kushner spune că afacerile sale nu influențează deciziile politice ale Statelor Unite. El a menționat că i-a avertizat pe investitori să nu se aștepte la favoruri. „Nimeni nu a arătat că eu sau colegii mei am acționat împotriva intereselor Americii”, a spus ginerele lui Trump.

Proiectul din Belgrad rămâne blocat, iar opoziția anunță că lupta nu se va purta doar în instituții, ci și „în stradă”.