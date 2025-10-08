Negocierile de pace din Egipt, ziua a treia / Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii lui Trump, ajung la Sharm-el-Sheik și nu pleacă până nu se ajunge la un acord

Negocierile pentru un acord de pace desfășurate de luni în Egipt ajung azi la un punct decisiv.

Emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, consilierul său pe problemele Orientului Mijlociu, au sosit miercuri dimineață la Sharm el-Sheik, în Egipt, pentru a participa la negocierile privind acordul de eliberarea a ostaticilor deținuți de Hamas de doi ani, potrivit axios.

Witkoff și Kushner, arhitecții planului în 20 de puncte al lui Trump, care prevede retragerea treptată a Israelului și eliberarea tuturor ostaticilor în termen de 72 de ore de la încheierea armistițiului, este de interes pentru că prezența celor doi la negocieri presează cele două părți să ajungă la un acord.

Ore decisive pentru Gaza

Marți, Trump a convocat o ședință cu echipa sa de securitate națională, înainte ca Witkoff și Kushner să plece în Egipt.

Tot marți, Trump s-a întâlnit cu Edan Alexander, un cetățean israeliano-american care a fost ținut ostatic de Hamas și a fost eliberat acum câteva luni, și cu familia unui cetățean israeliano-american care a fost ucis în atacul din 7 octombrie 2023, al cărui trup neînsuflețit a fost răpit și dus în Gaza.

Surse care au participat la întâlnire au confirmat că Trump le-a spus celor două familii că următoarele 48 de ore de negocieri vor fi decisive.

Negocieri cu miză uriașă

Anterior, toți participanții la negocieri și-au exprimat un optimism prudent cu privire la șansele de încheiere a unui acord.

Înalți oficiali americani au dat asigurări că emisarii lui Trump nu vor părăsi Egiptul fără un acord de eliberare a ostaticilor și de încheiere a războiului.