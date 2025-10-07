Doi ani de la masacrul Hamas asupra Israelului și cea de-a doua zi a negocierilor de pace din Egipt | Trump și alți participanți se declară „optimiști”

Negocierile de pace din orașul egiptean Sharm el-Sheik continuă, în cea de-a doua zi și într-o atmosferă pe care comentatorii internaționali o caracterizează drept „optimistă”.

Președintele american Donald Trump a comentat, de asemenea, în termeni pozitivi prima zi a discuțiilor, iar oficiali palestinieni și egipteni au declarat pentru BBC că sesiunile de negocieri sunt axate pe „crearea condițiilor pe teren”, pentru un posibil schimb de ostatici, în ideea că toți ostaticii israelieni să fie eliberați contra unui număr de prizonieri palestinieni.

Starea generală e de „optimism”

„Avem șanse foarte bune să ajungem la un acord, și va fi unul de durată”, a declarat Donald Trump în fața reporterilor de la Casa Albă.

În context, președintele SUA o critică pe „scandalagioaica” Greta Thunberg după ce Israelul a expulzat-o: „Ar trebui să consulte un medic”, le-a spus acesta reporterilor.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat speranța că, spre sfârșitul săptămânii, va putea fi în situația optimistă de a anunța eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de exact doi ani, de la atacul sângeros al Hamas asupra Israelului.

Oficiali egipteni și qatarezi, discuții separate cu delegațiile

Hamas, care a intrat în negocieri deja anunțând că nu are de gând să accepte un punct, extrem de important, de altfel, al planului de pace în 20 de puncte propus de Trump (anume demilitarizarea totală și excluderea din orice rol în guvernarea Fâșiei Gaza), a afirmat, totuși, că este de acord cu alte propuneri de pace, chiar dacă parțial.

Oficiali egipteni și qatarezi vor purta discuții separate cu delegațiile din Israel și Hamas în această a doua zi a negocierilor.

Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului

A doua zi a discuțiilor de pace este o zi importantă pentru Israel – se împlinesc exact doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, atunci când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatice.

În replică, armata israeliană a lansat o campanie militară în Gaza, iar, de atunci, 67.160 de persoane (dintre care 18.000 de copii) au fost ucise, după informațiile ministerului Sănătății din teritoriul controlat de Hamas.

Antonio Gueterres, secretarul general al ONU, a spus, într-o declarație ce marchează aniversarea, că planul „Trump” pentru pace „reprezintă o oportunitate care trebuie valorificată pentru a pune capăt acestui conflict tragic”.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer și-a reiterat sprijinul pentru plan în propria declarație, afirmând: „Salutăm inițiativa americană pentru pace în Orientul Mijlociu, iar acest guvern va face tot ce îi stă în putere pentru a aduce ziua în care fiecare copil din Israel va putea trăi în pace, alături de vecinii săi palestinieni, în siguranță și securitate”.

Ceremonii de comemorare, la doi ani de la 7 oct. 2023

O sursă de rang înalt a declarat pentru BBC că discuțiile se vor concentra, inițial, doar pe schimbul de ostatici și vor acorda Hamas câteva zile pentru a finaliza această fază.

În același timp, Israelul comemorează în tăcere momentul masacrului Hamas. La Kfar Aza, lângă granița cu Gaza, mai multe persoane au păstrat un moment de reculegere pentru momentul în care a început atacul (dimineața devreme).

Mai mulți israelieni s-au adunat pentru o ceremonie la depozitul de arme al comunității, acolo unde au avut loc unele dintre luptele dintre echipa de intervenție și „teroriștii invadatori”, potrivit Times of Israel.

Cei șapte membri ai echipei de intervenție sunt în centrul ceremoniei, imaginile lor fiind afișate pe peretele clădirii, deasupra unei lumânări aprinse în memoria fiecăruia.

Discuțiile de pace din Egipt sunt considerate de toată comunitatea internațională cele mai importante de la începutul războiului și ar putea determina o cale spre încheierea definitivă a conflictului.