Negocieri de pace luni între Israel și Hamas / Trump face presiuni pentru eliberarea ostaticilor israelieni / Netanyahu: „Europa a devenit irelevantă”

Discuții indirecte între Israel și organizația Hamas sunt programate luni în stațiunea egipteană Sharm el-Sheik, iar negocierile au ca teme principale încheierea unui armistițiu și eliberarea ostaticilor deținuți de islamiști.

De altfel, în această privință, președintele Donald Trump a declarat că dorește eliberarea ostaticilor, încă din 7 octombrie 2023, chiar în această săptămână și a avertizat Hamas că „nu va tolera nicio întârziere”.

Unul dintre punctele planului de pace, refuzat din start de Hamas

Președintele american dorește înaintarea rapidă către un armistițiu, lucru pentru care face presiuni asupra negociatorilor.

La aproape doi ani de la masacrul Hamas în Israel, organizația a fost parțial de acord cu planul în 20 de puncte al lui Trump, privind pacea în Fâșia Gaza.

Unul dintre puncte, demilitarizarea Hamas, distrugerea infrastructurii militare, astuparea tunelurilor, este, încă, refuzat de Hamas, care nu dorește pierderea controlului militar.

„Europa a devenit irelevantă, a dat dovadă de o slăbiciune enormă”

Între timp, Netanyahu îi acuză pe liderii europeni de „slăbiciune” în gestionarea terorismului islamist.

Referindu-se la planul de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza, Netanyahu a spus că Europa, spre deosebire de Trump, a ales calea greșită în problema Orientului Mijlociu.

Unele state europene „au cedat, practic, terorismului palestinian și minorităților islamiste radicale din mijlocul lor”, a spus el.

Netanyahu a reiterat ideea că recunoașterea Palestinei a fost „recompensa supremă pentru Hamas, după ce a comis cel mai mare masacru de evrei de la Holocaust încoace”.

„De aceea, Europa a devenit, în esență, irelevantă, a dat dovadă de o slăbiciune enormă”, a continuat premierul israelian.

Informații de context

La 7 octombrie 2023, Hamas, împreună cu alte grupări militare palestiniene au lansat un atac coordonat asupra Israelului, din Fâșia Gaza, prin rachete, infiltrații pe uscat, pe mare și chiar cu parașute și bărci.

Atacul a început dimineața devreme, în jurul orei 6.30, cu un bombardament masiv asupra zonelor civile și militare din sudul și centrul Israelului.

Infractorii au spart barirele de securitate, gardurile de frontieră, au pătruns în comunități, au luat ostatici și au ucis. Potrivit estimărilor israeliene, 1200 de persoane au fost ucise, însă alte media înaintează cifre mai mari. Victimele au inclus femei, copii, bătrâni, membri ai forțelor de securitate.

Aproximativ 240 – 250 de persoane au fost luate ostatice.

În replică, Israel a lansat un răspuns militar evidențiat în campanii militare masive în Gaza, raiduri aeriene și terestre, pentru a recupera ostaticii și a neutraliza structuri Hamas.