Trump i-a spus lui Netanyahu că nu are altă opțiune în afară de acceptarea planului SUA pentru Gaza: Aceasta este șansa ta de victorie

Casa Albă a distribuit pe rețelele sociale fragmente dintr-un interviu acordat de președintele Donald Trump publicației Axios, în care liderul american a descris discuțiile cu Benjamin Netanyahu despre planul american pentru Gaza, alcătuit din 20 de puncte și menit să fie acceptat deopotrivă de Israel și Hamas.

„I-am spus: Bibi, aceasta este șansa ta de victorie. A fost de acord. Trebuie să fie de acord. Cu mine, trebuie să fii de acord”, a afirmat Trump, potrivit jurnalistului Barak Ravid.

Care este unul dintre obiectivele lui Trump

Trump a mai susținut că unul dintre obiectivele sale este să refacă imaginea internațională a Israelului, grav afectată de acuzațiile de genocid și de protestele masive din întreaga lume.

„Bibi a dus lucrurile foarte departe și Israelul a pierdut mult sprijin pe plan global. Eu o să recâștig tot acel sprijin”, a spus președintele SUA.

Planul american pentru Gaza este prezentat de administrația Trump drept singura soluție pentru a opri războiul și pentru a asigura un acord acceptabil de ambele părți, scrie Al Jazeera.