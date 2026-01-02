Protestele din Iran primesc susținere oficială din Israel. Netanyahu tace

Protestele de amploare declanșate la începutul săptămânii în Iran, alimentate de scumpiri și de deprecierea accentuată a monedei naționale, au primit semnale clare de susținere din Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a ales să nu aibă o reacție publică.

Un cont de social media administrat de Ministerul israelian de Externe a publicat, joi, mai multe mesaje în limba persană în sprijinul manifestațiilor. Potrivit The Times of Israel, una dintre postări include o ilustrație simbolică cu leul și soarele – embleme ale Iranului înainte de Revoluția Islamică din 1979 – și mesajul: „Ridicarea leilor și leoaicelor iraniene pentru a lupta împotriva întunericului. Lumina învinge întunericul”.

Protestele primesc sprijin deschis din Israel

O altă postare, difuzată în aceeași zi, îi prezenta pe liderii iranieni în stare de panică în fața protestatarilor, cu mesajul: „Calendarul distrugerii pe care îl stabiliseră pentru Israel a fost acum stabilit pentru ei înșiși”.

Mesajele Ministerului de Externe au fost dublate de declarații directe ale unor membri ai guvernului israelian. Ministrul Științei și Tehnologiei, Gila Gamliel, a publicat un videoclip de susținere a protestelor și a prezis prăbușirea regimului de la Teheran. „Protestele voastre, ale femeilor și bărbaților, ale tinerilor și studenților, ale mamelor și taților, sunt justificate. Regimul slăbește în fiecare zi, iar acestea sunt ultimele sale momente”, a spus ea în limba engleză.

„Alături de poporul Iranului”

Anterior, același ministru a atras atenția și printr-o postare în care purta o șapcă cu mesajul „Make Iran Great Again”, etichetându-l pe Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului de la Teheran.

Și ministrul pentru Afaceri ale Diasporei, Amichai Chikli, s-a alăturat mesajelor de susținere, publicând o imagine – aparent generată cu ajutorul inteligenței artificiale – a unei manifestații în care este fluturat steagul cu leul și soarele. „Sunt alături de poporul Iranului”, scria mesajul atașat.

Tăcerea lui Netanyahu, calculată

În contrast, premierul Benjamin Netanyahu a ales să nu comenteze public protestele, deși în episoade anterioare de tulburări interne din Iran își exprimase sprijinul pentru demonstranți. Potrivit presei israeliene, reținerea premierului este legată de temerea că o declarație publică ar putea fi folosită de Teheran ca justificare pentru a viza Israelul, în încercarea de a devia atenția de la criza economică internă.

Până joi seara, cel puțin șase persoane au murit în Iran, pe măsură ce protestele declanșate de criza economică și de prăbușirea monedei naționale s-au extins în mai multe provincii, deși intensitatea lor a scăzut în Teheran.

Cele mai mari proteste de după 2022

Manifestațiile actuale, considerate cele mai ample de la mișcările din 2022 declanșate după moartea Mahsei Amini, au dus deja la victime și arestări în mai multe provincii iraniene și se desfășoară într-un climat de criză economică profundă. Protestele din 2022 au izbucnit după ce Amini a murit în custodia poliției morale și au reprezentat cea mai amplă contestare a regimului teocratic din ultimii ani.