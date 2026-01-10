Patru muncitori au murit în Filipine, în urma unei avalanșe de gunoi. Alți zeci au fost dați dispăruți

12 muncitori au fost salvați cu răni, după ce muntele de gunoaie s-a prăbușit peste clădirile joase de birouri dintr-o firmă de gestionare a deșeurilor satul Binaliw din orașul Cebu, au declarat autoritățile, citate de Associated Press.

Zeci de salvatori, precum poliție, pompieri, dar și personal de răspuns al dezastrelor încercă, contra-cronometru să găsească cât mai mulți supraviețuitori în condițiile periculoase create de molozul acoperișurilor de tablă contorsionate, bare de fier și grămezi combustibile de gunoi și resturi.

„Autoritățile au confirmat prezența semnelor de viață detectate în anumite zone, ceea ce necesită continuarea excavării cu precauție și utilizarea unei macarale mai performante, de 50 de tone, care se află în drum spre locul accidentului, escortată de poliție”, a declarat Nestor Archival, primarul orașului Cebu.

„Siguranța echipelor de intervenție rămâne esențială din cauza pericolelor precum resturile instabile și riscurile legate de acetilenă, ceea ce impune ajustări ale perimetrului de securitate și controlul accesului”, a continuat acesta.

Cei patru morți, printre care un inginer și o angajată de birou, erau toți angajați ai depozitului de deșeuri și ai companiei de gestionare a deșeurilor, care are un personal de 110 persoane, potrivit datelor furnizate de autoritățile locale.

Lista inițială a victimelor de vineri includea doi morți și 36 de dispăruți, care a crescut, sâmbătă, la patru morți, potrivit primarului Archival, care nu a furnizat un număr actualizat al persoanelor dispărute.

Muntele de gunoi s-a prăbușit brusc

Cauza prăbușirii muntelui de gunoi rămâne neclară, dar un supraviețuitor a declarat vineri pentru sursa citată că totul s-a întâmplat într-o clipă, fără niciun avertisment, în ciuda vremii destul de bune din acel moment.

Jaylord Antigua, un angajat de 31 de ani al gropii de gunoi, a spus că zidul de gunoi s-a prăbușit și a distrus biroul administrativ în care se afla. Acesta a reușit să se salveze, însă el s-a ales cu vânătăi pe față și pe brațe din cauză că s-a târât în întuneric printre moloz și resturi.

„Am văzut o lumină și m-am târât repede spre ea, pentru că mă temeam că vor mai fi alunecări de teren. A fost traumatizant. M-am temut că va fi sfârșitul meu, așa că aceasta este a doua mea viață”, a declarat bărbatul.

Depozitele de deșeuri și gropile de gunoi deschise reprezintă o sursă de îngrijorare în ceea ce privește siguranța și sănătatea, în special în zonele apropiate de comunitățile sărace, care caută resturi în mormanele de gunoi.

Nu este prima dată când un astfel de incident se întâmplă în Filipine. În anul 2000, un alt munte de gunoi dintr-o mahala a suburbiei Quezon City, s-a prăbușit, provocând un incendiu după câteva zile de vreme furtunoasă. Atunci, peste 200 de persoane au murit, mai multe au dispărut, iar zeci de barăci au fost distruse. Atunci, Filipine a adoptat o lege care impunea închiderea depozitelor ilegale de deșeuri la nivel național.