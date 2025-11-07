Serbia: o lege specială îi permite ginerelui lui Trump să construiască un complex de lux în Belgrad

Legislatorii sârbi au adoptat vineri o lege specială care deschide calea pentru realizarea unui proiect imobiliar care ar urma să fie finanțat de o companie de investiții legată de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, potrivit AP.

Proiectul a fost adoptat după zile întregi de dezbateri aprinse și proteste stradale. Acesta vizează modernizarea unui fost complex militar iugoslav emblematic din centrul Belgradului, care a fost parțial distrus într-o campanie de bombardamente NATO în 1999.

Guvernul Serbiei a retras anul trecut statutul de protecție al complexului și a semnat un acord de închiriere pe 99 de ani cu Affinity Global Development, cu sediul în SUA. Proiectul a fost blocat după ce procurorii sârbi au lansat o anchetă pentru a stabili dacă documentele folosite pentru a ridica statutul de protecție au fost falsificate.

Deși guvernul populist pro-Trump al președintelui Aleksandar Vucic afirmă că proiectul ar stimula atât economia, cât și legăturile cu actuala administrație americană, planul s-a confruntat cu o opoziție acerbă din partea experților care subliniază importanța arhitecturală a clădirii.

Legea specială permite autorităților să continue lucrările la fața locului, inclusiv demolarea a ceea ce a mai rămas din cele două clădiri uriașe.

Criticii spun că proiectul de lege special subminează sistemul juridic al Serbiei. Organismul de supraveghere a corupției, Transparency Serbia, a avertizat că proiectul „reprezintă o combinație a două dintre cele mai periculoase forme de corupție – legalizarea încălcărilor legii și adaptarea regulilor generale pentru a se potrivi intereselor ascunse într-un caz specific”.

Proiectul complexului de lux, în valoare de 500 de milioane de dolari, include un hotel înalt, un complex de apartamente de lux, spații de birouri și magazine. Autoritățile spun că firma lui Kushner s-a angajat să construiască un complex memorial în cadrul sitului, dedicat tuturor victimelor campaniei de bombardament NATO.