Ginerele lui Trump abandonează proiectul de a construi un hotel în Belgrad, pe un sit bombardat de NATO

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la planurile de construire a unui hotel și complex rezidențial în centrul Belgradului. Decizia vine în contextul în care acesta s-a confruntat cu o rezistență generalizată.
Jared Kushner. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 dec. 2025, 20:25, Știri externe

O companie de investiții fondată de ginerele lui Trump, Jared Kushner, s-a retras din proiectul de construcție a unui hotel în valoare de 500 de milioane de dolari în Belgrad, relatează Radio Free Europe/Radio Liberty.

Informația vine în contextul în care planurile de construcție au generat controverse aprinse cu privire la amplasamentul acestuia, care a fost distrus în timpul bombardamentelor NATO din 1999.

Vestea, raportată pentru prima dată de The Wall Street Journal, a venit la câteva ore după ce Parchetul pentru Crimă Organizată din Serbia a depus o acuzare împotriva ministrului Culturii, Nikola Selakovic, pentru că ar fi eliminat ilegal statutul de patrimoniu cultural al clădirilor.

„Viziunea noastră pentru proiectul din Belgrad era să oferim un design elegant și inspirator, care să onoreze progresul Serbiei. Deoarece proiectele semnificative ar trebui să unească, nu să dezbine, și din respect pentru poporul sârb și orașul Belgrad, ne retragem cererea”, se arată în comunicatul obținut de RFE/RL.

Ce prevedea planul de construcție

Kushner a anunțat anul trecut complexul Trump Tower în valoare de 500 de milioane de dolari în centrul Belgradului.

Proiectul, conceput de arhitectul Nikola Dobrovic, se concentra pe două structuri moderniste din cărămidă, neocupate, din centrul Belgradului, fostul sediu al Statului Major al Armatei Iugoslave. Acest monument a fost construit în 1964 și a fost parțial distrus de atacurile aeriene ale NATO în 1999, ca parte a unei campanii menite să împiedice forțele sârbe să atace anumite zone din Kosovo, care încă făcea parte din țară. În prezent, acesta este un simbol național puternic pentru mulți sârbi.

