Cel mai mare hotel din lume îi poate caza pe toți locuitorii unor orașe precum Urziceni și Calafat. Are centru comercial și parc tematic interior

Cel mai mare hotel din lume se numește First World și este situat în apropierea capitalei Malaysiei, Kuala Lumpur. A fost inaugurat în 2002, iar până în 2015, prin extinderi comandate, a devenit cel mai mare hotel din lume ca număr de camere, titlu pe care îl deține de 10 ani, potrivit Express.

Complexul uriaș are 7.000 de camere, parc tematic interior și centru comercial. În interior, pot fi cazați simultan 14.000 de oameni. Capacitatea uriașă îl plasează pe primul loc în lume și depășește că număr populația totală a multor orașe din lume. De exemplu, toți locuitorii unor orașe din România s-ar putea caza concomitent în hotelul asiatic. Este vorba despre orașe care au aproximativ 14.000 de locuitori sau mai puțin precum Ovidiu, Calafat, Urziceni, Mizil, Gura Humorului, Țăndărei sau Zimnicea.

Complexul hotelier găzduiește SkyAvenue, care are nenumărate mărci internaționale de retail, cafenele și restaurante. În plus, în hotel există Skytropolis Funland, un parc tematic interior care oferă senzații tari vizitatorilor de toate vârstele. Acesta găzduiește 20 de atracții, inclusiv un rollercoaster și o roată Ferris. Alte atracții din interiorul complexului hotelier includ un cinematograf, un cazinou și o piscină de mari dimensiuni. Oaspeții au la dispoziție peste 50 de cafenele, baruri și restaurante.

Turiștii au păreri împărțite

Părerile turiștilor sunt împărțite. Cei mai mulți se declară impresionați, dar atrag atenția asupra aglomerației.

„Serviciul a fost eficient, având în vedere numărul masiv de oaspeți. Chioșcurile de auto-check-in au ușurat procedurile, dar aș recomanda să ajungeți puțin mai devreme pentru a evita aglomerația. Lifturile se pot aglomera în orele de vârf, așa că răbdarea ajută”, a scris un turist pe TripAdvisor.

Hotelul are recenzii mixte.

„Am stat la First World Hotel în timpul vizitei mele anuale la Genting și, chiar și cu o cameră la un etaj superior, datorită statutului meu, experiența a lăsat mult de dorit. Singurul avantaj real a fost vremea natural răcoroasă – nici măcar nu ai nevoie de un ventilator, trebuie doar să deschizi fereastra și aerul de munte face restul. Locația hotelului lângă mall-ul principal este, de asemenea, convenabilă, cu acces facil la magazine, parcul de distracții interior și la o scurtă plimbare de parcul în aer liber”, a scris alt oaspete în timp ce alții s-au plâns de perioada lungă petrecută la check-in: „Am așteptat ore întregi pentru a face check-in, deoarece am rezervat de la ora 14:00 și încă așteptăm până la ora 18:00.”

Un turist a dezvăluit că hotelul este atât de mare încât te poți rătăci.

„Camera este spațioasă și super curată, deoarece este clădirea/turnul nou. Acces facil, dar puțin departe de hol. Lifturile sunt puțin confuze, deoarece există puține turnuri și nu fiecare lift este conectat la turnuri”, a precizat turistul.