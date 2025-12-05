S-a deschis cel mai înalt hotel din lume. Recordul a fost neplanicat

Ciel Tower se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina. Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce dezvoltatorii au continuat să adauge facilități, conform CNN.

Rob Burns, CEO al dezvoltatorului, recunoaște că recordul a fost o surpriză. Știau că vor să construiască ceva spectaculos. Dar cu siguranță nu au planificat să construiască cel mai înalt hotel din lume. Arhitectul Yahya Jan i-a anunțat că se apropiau de un record mondial abia când proiectul era deja foarte avansat.

Un turn construit pe o suprafață mică

Provocarea principală a fost dimensiunea terenului. Ciel Tower se ridică pe o suprafață de aproximativ 3.600 de metri pătrați, puțin mai mică decât un teren de fotbal. Este o fâșie minusculă pentru standardele din Dubai, ceea ce a forțat arhitectul să dea dovadă de moderație și să folosească trucuri inteligente de design.

Intrarea hotelului este luxoasă, dar nu grandioasă în stilul obișnuit al Dubai. În loc de spații uriașe și elemente decorative extravagante, oaspeții sunt întâmpinați de o lumină difuză și un design care respectă limitările de spațiu. Arhitectul Jan spune că a fost un proiect extrem de provocator.

„Ochiul acului” și parcuri verticale

Turnul are un spațiu mare gol, cunoscut sub numele de „ochiul acului”, care îndeplinește atât o funcție practică, cât și una estetică. Golul permite vântului să treacă prin clădire, reducând presiunea exercitată de vânturile puternice care bat la altitudini mari. La etajul 76, piscina este amplasată în interiorul acestui gol, creând iluzia că apa se scurge direct în cer.

De-a lungul înălțimii turnului, o duzină de atrii sunt distanțate la șase-opt etaje una de alta. Aceste spații verzi, pline de copaci și plante, oferă lumină naturală și zone de întâlnire pentru oaspeți. Jan le numește „parcuri verticale” care împart turnul în cartiere mai mici și contribuie la răcire și utilizarea eficientă a energiei.

1.004 camere și opt restaurante

Hotelul are 1.004 camere distribuite pe 82 de etaje. Camerele au linii curate, tonuri neutre și texturi netede. Priveliștile de la podea până la tavan asupra Dubai Marina, Palm Jumeirah și Golf compensează designul moderat. Burns recunoaște că o mie de camere reprezintă o provocare pe o piață deja saturată, dar se declară optimist datorită priveliștii de 360 de grade și facilităților unice.

Ciel Tower are opt restaurante pe etajele superioare. Hotelul are trei piscine, dar cea mai impresionantă este piscina infinită de la etajul 76.

Ciel Tower nu este cel mai extravagant hotel din Dubai, dar arată ce se poate întâmpla când orașul decide să dea dovadă de reținere și să valorifice la maximum spațiul limitat disponibil.