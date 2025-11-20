Nicușor Dan, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: Ordinea constituțională se apără

Horatiu Potra (in imagine) este adus sub escorta in Romania alaturi de fiul si nepotul sau, Alexandru Cosmin Potra si Dorian Potra la Aeroportul Otopeni, joi, 20 noiembrie 2025. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”, a postat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că apreciază efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat.

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși în România, în urma finalizării procedurii de extrădare a lor, din Dubai.

Horațiu Potra nu a făcut declarații la aeroport, deși multe persoane i-au adresat întrebări.