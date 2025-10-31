Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă

O cafeneau oferă o ceaşcă din boabe panameze rare la preţul de aproape 1.000 de dolari, stabilind un nou record mondial şi consolidând imaginea oraşului ca destinaţie a luxului extrem, conform AFP.

La un preţ de 3.600 de dirhami (aproximativ 980 de dolari), cafeneaua serveşte o cafea preparată din boabe „Nido 7 Geisha” cultivate în apropierea vulcanului Baru din Panama. Cafeneaua intenţionează să servească „aproximativ 400 de ceşti” din preţioasa băutură începând de sâmbătă, a declarat Serkan Sagsoz, cofondatorul Julith, pentru AFP.

„Am considerat că Dubaiul este locul perfect pentru investiţia noastră”, a explicat Sagsoz, care anterior a condus o cafenea în Turcia, ţara sa natală. Cafeneaua este situată într-un cartier industrial care a devenit un punct de atracţie pentru iubitorii de cafea din emirat.

Cafeaua oferă o experienţă de arome florale şi fructate care amintesc mai degrabă de ceai decât de cafeaua tradiţională. „Are note florale albe, precum iasomie, arome citrice, precum portocala şi bergamota, şi o notă de caise şi piersici”, a descris Sagsoz. „Este ca mierea, delicată şi dulce”, a adăugat el.

Cafeneaua a cumpărat boabele la o licitaţie în Panama, după „o luptă acerbă care a durat multe ore şi a atras sute de oferte”. Compania a susţinut că a plătit cel mai mare preţ din istorie pentru cafea: aproximativ 2,2 milioane de dirhami, sau 600.000 de dolari, pentru doar 20 de kilograme de boabe.

Suma astronomică înseamnă aproximativ 30.000 de dolari pe kilogram, un preţ fără precedent în industria cafelei şi care explică costul final al unei ceşti.

După anunţul achiziţiei, „cumpărătorii asiatici, pasionaţii de cafea din Emiratele Arabe Unite şi colecţionarii de boabe de cafea au contactat cafeneaua în speranţa de a obţine o parte din boabele” rare.

Luna trecută, Dubai a înregistrat deja un record Guinness pentru cea mai scumpă ceaşcă de cafea din lume, când Roasters a oferit una la preţul de 2.500 de dirhami (aproximativ 680 de dolari).