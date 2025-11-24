Brewtifi lansează clubul celor uniți de pasiunea pentru cafea și tehnologie (Brew Society) și anunță primul „angel investor”

Brewtifi, platforma digitală 100% românească dedicată iubitorilor de cafea din întreaga Europă, anunță lansarea Brew Society, un club dedicat celor care vor să susțină Brewtifi, să exploreze noi idei, perspective și conexiuni în zona de start-upuri, tehnologie și cafea. Primul membru al Brew Society este antreprenorul și investitorul Felix Crișan (cofondator al grupului Netopia și pasionat de cafea de specialitate), care s-a alăturat deja echipei Brewtifi în calitate de „angel investor”.

„Brew Society aduce împreună antreprenori, investitori, consultanți și mentori într-un spațiu deschis pentru discuții, schimb de idei și experiențe legate de start-upuri creative. În plus, prin această inițiativă ne dorim să aducem alături de noi oameni valoroși, cu expertiză, care văd oportunitatea de a investi în potențialul echipei. Brewtifi este o aplicație mobilă care a reușit, în aproximativ o lună de la lansarea oficială, să adune peste 2.000 de utilizatori”, spune Mihaela Dincă, cofondator Brewtifi. Cu timpul, atât primii utilizatori, cât și cei mai activi utilizatori ai aplicației vor intra, pe baza badge-urilor obținute, în Brew Society Digital (unde vor avea acces la experiențe exclusive).

