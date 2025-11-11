Patek Phillipe devine mitic: 17,6 milioane de dolari în nouă minute – cel mai scump model pentru care s-au bătut doar cinci colecționari din lume

Moment de importanță istorică pentru un ceas Patek Phillipe, care, după ce că era considerat cel mai scump ceas de mână din lume, weekendul care tocmai a trecut l-a făcut încă și mai scump.

Extraordinara piesă a fost vândută cu uriașa sumă de 14.190.000 de franci elvețieni (17,6 milioane de dolari). De notat că acest ultim preț depășește suma cu care fusese vândut acum nouă ani, de 11 milioane de dolari, la prețul vremii.

Patek Phillipe Perpetual Calendar Chronograph reference 1518, fabricat în 1943 este unul dintre cele patru modele cunoscute, fabricate din oțel inoxidabil, cee ace îl face mai rar ca un produs din aur.

Licitație – fulger cu doar cinci ofertanți

În 2016 fusese un record Mondial de vânzare, dar a fost detronat de un Rolex Daytona în 2017, care a fost produs de actorul Paul Newman și vândut cu 17,8 milioane de dolari.

În 2019, acest model a fost depășit de un Patek Phillipe Grandmaster Chime, vândut cu 31 de milioane de dolari.

Licitația de weekendul trecut a ceasului 1518 din oțel inoxidabil i-a reafirmat statutul de „unul dintre cele mai importante ceasuri de mână realizate vreodată”, potrivit caselor de licitații, citate de AFP.

A fost un proces de vânzare foarte scurt – a durat sub nouă minute. Vânzarea a atras cinci ofertanți, iar ceasul a fost, până la urmă, vândut unui ofertant telefonic.

Modelul cu care atingi „apogeul colecționării”

În sala de licitații, organizată la Hotel President Geneva, au fost prezenți mai mulți dealer și ceasornicar cunoscuți.

Reprezentanții licitației au spus că un ceas 1518 e genul de ceas pe care, odată dobândit, „un cunoscător poate simți că a atins apogeul colecționării”.

Ceasul, lansat în 1941,a fost primul cronograf cu calendar perpetuu, produs în serie, din lume.

Patek Philippe a produs aproximativ 280 de ceasuri Ref. 1518, majoritatea încapsulate în aur galben și aproximativ o cincime în aur roz.

„Un ceas cu un statut aproape mitic”

Se cunosc doar patru modele din oțel inoxidabil, acest ceas fiind primul dintre cele patru produse. De ce le-a fabricat Patek Philippe rămâne un mister.

Casa de licitații l-a numit „un ceas cu un statut aproape mitic, reprezentând convergența supremă între semnificația istorică, măiestria designului, inovația mecanică și raritate”.

Pe parcursul licitației de două zile, Phillips a declarat că vânzarea totală a 207 loturi a atins peste 66,8 milioane de franci elvețieni, ceea ce reprezintă cel mai mare total pentru orice licitație de ceasuri.

Aproximativ 1.886 de ofertanți înregistrați din 72 de țări au participat, relatează AFP.