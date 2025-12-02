Prima pagină » Știri externe » A fost desemnat cel mai elegant oraș din Europa

A fost desemnat cel mai elegant oraș din Europa

Geneva, în Elveția, este cel mai elegant oraș din Europa, potrivit unui nou studiu realizat de PrivateUpgrades. Orașul elvețian a obținut un scor impresionant de 98,3 pe scara luxului.
Andreea Tobias
02 dec. 2025, Știri externe

Studiul a analizat peste 100 de orașe din Europa.

Au fost comparate concentrația de hoteluri de cinci stele, restaurante din Ghidul Michelin și terenuri de golf pe cap de locuitor. Fiecare oraș a primit un scor din 100.

Ce oferă Geneva turiștilor

Geneva are cel mai mare număr de terenuri de golf pe cap de locuitor, cu 7,36. Orașul are o densitate de 57 de restaurante din Ghidul Michelin și 18 hoteluri de 5 stele la 100 de kilometri pătrați din suprafața orașului.

Numită uneori „capitala bancară privată a Elveției”, Geneva se află în partea de sud a țării și are graniță cu Franța. Este sediul Crucii Roșii, al Organizației Mondiale a Sănătății și al Organizației Mondiale a Comerțului.

Atracții accesibile în Geneva

Sunt multe de făcut în acest oraș elegant din Europa, chiar dacă nu aveți bani mulți. Geneva se află aproape de Alpii elvețieni, precum și de numeroase lacuri și râuri frumoase de explorat, scrie Express.

Unul dintre lucrurile de neratat în oraș este Orașul Vechi. Cu străzile sale sinuoase, această porțiune de istorie, perfectă pentru plimbări, este ideală pentru o zi de explorare.

Cum să economisiți bani

Deși Geneva este un loc scump de vizitat, o modalitate de a economisi bani este transportul. Orașul este mic și se poate parcurge pe jos, așa că nu este nevoie să cheltuiți mult pe taxiuri.

Mai mult, multe hoteluri vă oferă dreptul la un card care vă permite să utilizați gratuit transportul public. Asigurați-vă că verificați la rezervare dacă cazarea dvs. este eligibilă.

Unde să mâncați

Dacă doriți să încercați unul dintre numeroasele restaurante din Ghidul Michelin, Natürlich este un loc excelent pentru a începe. Acest bistro modern are preparate concepute pentru a fi împărțite, cu accent pe produse proaspete și interesante, cum ar fi sepia la cuptor.

Lista de vinuri este, de asemenea, fenomenală. Restaurantul este situat chiar pe malul râului Rhône, oferind o priveliște superbă în timp ce luați masa.

