Alegeri parlamentare anticipate în Kosova pentru depășirea impasului politic

Scrutinul de duminică este a doua rundă de alegeri din decursul anului curent. Partidul premierului Albin Kurti nu a reușit să câștige majoritatea parlamentară în alegerile din februarie.

Formațiunile de opoziție au refuzat să sprijine un guvern condus de Kurti, acuzându-l de gestionarea deficitară a realțiilor cu aliații occidentali, dar și a crizelor interne. În schimb, Kurti, a blamat opoziția pentru impasul politic.

Pe fondul blocajului, în luna noimebrie, președinta Vjosa Osmani a anunțat dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.

Viitorul parlament trebuie să aleagă un președinte până în aprilie 2026 și să ratifice acorduri de împrumut în valoare de aproximativ un miliard de euro cu Uniunea Europeană și Banca Mondială, care urmează să expire în următoarele luni.

În campania electorală, Kurti a promis măsuri precum acordarea unei luni suplimentare de salariu anual pentru angajații din sectorul public, investiții de un miliard de euro pe an în infrastructură și crearea unei noi unități de parchet pentru combaterea crimei organizate. Partidele de opoziție și-au axat mesajele pe creșterea nivelului de trai.