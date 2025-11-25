Criza lovește Serbia. Rafinăria Pancevo, la un pas de închidere totală după sancțiunile SUA

Criza rafinăriei din Serbia a fost declanșată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei ruse care deține pachetul majoritar, întrerupând astfel aprovizionarea cu țiței și reducând la minimum activitatea instalațiilor de prelucrare, scrie Kyiv Post.

Impactul sancțiunilor americane

Criza a izbucnit după ce sancțiunile, anunțate încă din ianuarie, au fost aplicate efectiv pe 9 octombrie.

Industria Petrolieră din Serbia (NIS), controlată în proporție de 51% de Gazprom și Gazprom Neft, a fost inclusă în noul pachet de măsuri adoptate de Washington ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Din cauza restricțiilor, aprovizionarea cu țiței a fost aproape complet blocată, iar operațiunile rafinăriei Pancevo au fost reduse drastic. Surse din industrie afirmă că producția ar fi deja oprită, iar în patru zile ar putea urma închiderea completă.

Reacția autorităților

Președintele Vucic a încercat să calmeze populația, declarând că NIS dispune de suficiente stocuri de combustibil pentru a acoperi necesarul până la finalul anului. Executivul sârb deține, de asemenea, rezerve suplimentare.

Cu toate acestea, șeful statului a precizat că există un termen-limită de 50 de zile pentru găsirea unui cumpărător pentru acțiunile rusești, cu ofertanți provenind din Ungaria și Emiratele Arabe Unite. În lipsa unui acord, guvernul Serbiei va fi nevoit să preia compania.

„Vom aduce propria noastră conducere și vom oferi cel mai mare preț posibil”, a afirmat Vucic.

Consecințele economice

Potrivit experților, rafinăria furnizează aproximativ 80% din combustibilul necesar întregii țări, iar o oprire totală ar putea declanșa o criză energetică severă. Importurile de urgență sunt considerate doar o măsură temporară, insuficientă pentru a menține funcționarea stabilă a pieței interne.

Vânzarea inițială a pachetului majoritar către compania rusă, realizată în 2008 pentru 400 de milioane de euro, ar fi trebuit să includă și investiții în infrastructura energetică, însă acestea au fost implementate doar parțial.