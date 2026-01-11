Guvernul Netanyahu, acuzat că publică fotografii oficiale editate în Photoshop. Soția premierului apare în mai multe

În fotografii, fața soției lui Netanyahu pare retușată, ochii săi sunt mai conturați iar părul este perfect aranjat. Acesta ar fi rezultatul unor retușări ample ale fotografiilor, potrivit experților citați de Associated Press.

Potrivit sursei citate, problema nu ar fi prelucrarea efectivă a fotografiilor – care este des întâlnită printre celebrități sau figuri publice, ci publicarea fotografiilor retușate alături de anunțurile oficiale ale guvernului israelian. Publicarea acestor fotografii retușate duce la distorsionarea realității, violarea codurilor etice și riscă să compromită eforturile oficiale de arhivare și păstrare a documentelor.

„Toate fotografiile, din arhivele Israelului, până în prezent sunt autentice realității așa cum a fost ea surprinsă de aparatele de fotografiat încă de la înființarea statului”, a declarat un jurnalist politic veteran, numit Shabi Gatenio, care a vorbit prima dată pentru The Seventh Eye, un ziar local din Israel.

„Dacă aceste imagini vor intra în baza de date o vor infecta cu o realitate virtuală care nu a existat vreodată”, a declarat jurnalistul israelian.

Guvernul Israelian o menționează pe soția premierului în fiecare postare cu fotografii editate

Încă de când această manipulare a imaginilor a fost dezvăluită, guvernul israelian a luat decizia fără precedent de a o credita pe soția premierului Netanyahu în comunicatele oficiale însoțite de fotografiile retușate.

Nu este clar însă, dacă arhiva oficială a Israelului va include și fotografiile cu aceasta luate în a doua jumătate a anului trecut, atunci când s-a preconizat că soția premierului a început să apară în fotografii editate.

Purtătorul oficial de cuvânt al premierului Netanyahu nu a răspuns pentru Associated Press. Cu toate acestea, Nitzan Chen, directorul Biroului de Presă al Guvernului Israelian a precizat, pentru sursa citată, că fotografiile în care apare primul-ministru nu au fost niciodată editate și că biroul său nu ar încărca fotografii retușate în arhiva oficială.

Primul incident, observat în vara anului trecut

Primul incident a fost observat în iulie anul trecut, când cuplul l-a vizitat pe Donald Trump la Washington și ulterior în septembrie, când Sara Netanyahu l-a însoțit pe premierul israelian pe pista de decolare înaintea Adunării ONU de la New York.

La acea vreme, biroul de comunicare al premierului israelian a publicat atât o fotografie, cât și un video. Comparându-le pe cele două, Hany Farid, un expert în criminalistică digitală de la Universitatea din California, a precizat că imaginea a fost prelucrată pentru a face pielea mai fină și a elimina ridurile.

De atunci, fotografiile care o înfățișează pe doamna Netanyahu întâlnindu-se cu vicepreședintele SUA, JD Vance și soția acestuia la Washington, par să fi fost retușate, a precizat expertul.

Chen, șeful Biroului de Presă al Guvernului, a declarat că avocații biroului încearcă să stabilească modul în care trebuie tratate și identificate în mod corespunzător fotografiile „prelucrate de alte persoane decât fotografii oficiali ai guvernului”.

El a mai precizat că Ministerul Justiției examinează, de asemenea, „criteriile, limitările și posibilitățile” imaginilor editate, deși a subliniat că nu este nimic ilegal în retușarea fotografiilor. Problema, a spus el, este transparența atunci când se fac astfel de modificări.

O problemă de credibilitate

Cu toate acestea, expertul în criminalitate digitală a precizat: „Au fost făcute câteva modificări în Photoshop pentru a – să spunem – «înfrumuseța», lumina și netezi fața. Este ceva rău? Nu. Este o problemă? Da. Este vorba despre ceva mai important decât «și-a modificat fața în Photoshop pentru a părea mai tânără». Este vorba despre încredere. De ce ar trebui să am încredere în orice fotografie oficială provenită de la acea administrație?”, a declarat Farid.

De asemenea, reprezentanții publicației Times of Israel au precizat că nu mai publică fotografii oficiale de la Guvern care au fost editate, potrivit sursei citate.