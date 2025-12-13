Steve Witkoff se va întâlni la Berlin cu Zelenski și liderii europeni

Witkoff urmează să aibă, de asemenea, discuții cu omologii săi din Franța, Marea Britanie și Germania, duminică și luni, a precizat aceeași sursă.

The Wall Street Journal a relatat prima dată despre aceste întâlniri.

Decizia de a-l trimite pe Witkoff, care a condus negocierile dintre Ucraina și Rusia privind propunerea de pace a Statelor Unite, evidențiază urgența tot mai mare a Washingtonului de a reduce diferențele rămase cu Kievul asupra termenilor planului.

Potrivit The Wall Street Journal, citat de Reuters, la reuniune erau așteptați să participe și președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

Joi, Casa Albă a transmis că președintele Trump va trimite un oficial la întâlnire doar dacă va considera că s-au înregistrat progrese suficiente în negocierile de pace.