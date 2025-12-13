Explozii raportate la o rafinărie de petrol din Rusia, în contextul unui posibil atac cu drone

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat pe Telegram că zona s-a confruntat cu o amenințarea unui atac cu drone, însă nu a confirmat existența unor pagube sau victime. Mai multe canale de Telegram au publicat imagini și videoclipuri, distribuite de localnici, care par să arate explozii la rafinăria de petrol din Saratov.

The Kyiv Independent nu a putut verifica atacul sau autenticitatea materialelor video.

Rafinăria din Saratov este situată în sud-vestul Rusiei, la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Kazahstanul și la aproape 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina.

Instalația aparține gigantului petrolier de stat Rosneft și are o capacitate de procesare de aproximativ 140.000 de barili de țiței pe zi, producând peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură și bitum.

Forțele ucrainene au vizat în mod repetat această rafinărie în toamna acestui an, fiind raportate atacuri pe 14 noiembrie și 28 noiembrie.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective industriale și militare din interiorul Rusiei, rafinăriile de petrol fiind printre țintele frecvente, întrucât acestea finanțează și susțin efortul de război al Moscovei.