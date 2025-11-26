Petrotel nu mai procesează țiței rusesc: Rafinăria Lukoil așteaptă repornirea după 13 decembrie

Potrivit Oil Terminal, Petrotel nu a mai primit țiței rusesc din 5 decembrie 2022. De la acea dată, rafinăria a utilizat exclusiv petrol din surse conforme cu reglementările Uniunii Europene. Aceste ajustări vin în urma sancțiunilor impuse de UE după invadarea Ucrainei.

În același timp, repornirea rafinăriei, care se află în prezent în curs de întreținere tehnică, a fost amânată cu două săptămâni, de la sfârșitul lunii noiembrie până la 15 decembrie. Această dată revizuită se aliniază termenului limită stabilit de administrația SUA pentru ca Lukoil să-și vândă activele non-ruse unui cumpărător sancționat de Washington.

Sancțiuni și presiuni din partea SUA pentru vânzarea activelor

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA a stabilit data de 13 decembrie ca termen limită universal pentru toate entitățile Lukoil care operează în afara Federației Ruse. Până la această dată, companiile au permisiunea de a-și continua activitatea normală, inclusiv plățile, investițiile și întreținerea instalațiilor. Principala restricție se referă la plățile către entitățile sancționate, care trebuie depuse în conturi blocate.

Bloomberg a raportat că Lukoil caută un singur cumpărător pentru întregul său portofoliu de active internaționale, o tranzacție care ar include Petrotel Ploiești și rețeaua sa de peste 300 de stații de service din România. Fondul american Carlyle, acționar majoritar al BSOG, este, potrivit unor surse, unul dintre principalii concurenți, activele din amonte și din aval putând fi redistribuite către companii precum Chevron, Exxon sau ADNOC.

Petrtotel: impactul asupra Oil Terminal și operațiunilor din România

Petrotel reprezintă cel mai important client al Oil Terminal, contribuind cu 20% la veniturile sale în primele nouă luni ale anului. Închiderea prelungită a rafinăriei pune o presiune considerabilă asupra operatorului portuar, care avertizează că absența clienților alternativi ar putea afecta în mod substanțial operațiunile sale.

Prezența Lukoil în România include rafinăria Petrotel, peste 300 de stații de benzină, activități comerciale și o participație de aproximativ 88% într-o concesiune offshore în Marea Neagră. În ciuda discuțiilor publice despre posibile închideri diferențiate ale activelor, autoritățile americane au declarat în mod explicit că termenul limită de 13 decembrie este absolut.

Rafinăria Petrotel și statul român

Deși statul român a luat în considerare anterior preluarea temporară a rafinăriei, această opțiune nu mai este luată în considerare. Cu toate acestea, guvernul pregătește un mecanism general, care urmează să fie adoptat prin ordonanță, menit să gestioneze situații similare rezultate din sancțiuni internaționale. Un grup de lucru dedicat, condus de Ministerul Afacerilor Externe, supraveghează această inițiativă.

Până la luarea unei decizii finale de către Lukoil și aprobarea acesteia de către SUA, viitorul rafinăriei Petrotel și al rețelei românești de stații de service rămâne condiționat de negocierile internaționale în curs. Între timp, închiderea prelungită continuă să exercite presiune asupra industriei petroliere locale.