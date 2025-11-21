Surpriza de la Washington: Rafinăria Petrotel poate funcționa în continuare

Clarificarea importantă a autorităților americane a venit în această săptămână, după mai bine de o lună de incertitudine privind funcționarea entităților afiliate Lukoil în Europa. Potrivit unui document publicat de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, emis pe 19 noiembrie, una dintre licențele recente emise de Washington acoperă explicit activitățile curente ale companiilor din grupul Lukoil International GmbH (LIG). Printre acestea se află și rafinăria Petrotel din Ploiești.

Clarificarea vine în contextul în care compania-mamă Lukoil a fost adăugată, în luna octombrie, pe lista entităților sancționate de SUA. În mod automat, toate companiile controlate de aceasta au intrat sub același regim. Măsura a creat un val de confuzie în mai multe țări europene, inclusiv în România, unde exista temerea că rafinăria de la Ploiești ar putea fi nevoită să își oprească activitatea din cauza restricțiilor financiare și comerciale.

OFAC a emis licențe care permit continuarea tranzacțiilor

Pentru a preveni perturbări majore pe piața energiei, OFAC a emis în 14 noiembrie două licențe generale, GL 128A și GL 131, care permit continuarea anumitor tranzacții până la 13 decembrie 2025. Documentul publicat ulterior, FAQ 1224, arată negru pe alb că GL 131 nu se referă doar la pregătirea vânzării grupului LIG, ci și la operațiunile necesare funcționării în condiții normale a societăților din grup în această perioadă tranzitorie.

Cu alte cuvinte, potrivit interpretării oficiale SUA, activitățile de mentenanță, întreținere, plata furnizorilor sau a angajaților, lucrările tehnico-industriale și orice operațiuni necesare continuității sunt permise până la finalul licenței. În cazul rafinăriei Petrotel, acest lucru înseamnă că pot continua inclusiv lucrările programate care intră în ciclul normal de funcționare – de la rafinarea propriu-zisă, la opriri tehnologice și la revizii complexe ale instalațiilor.

Licența Generală 131 rămâne, totuși, una temporară și cu limitări clare. Ea urmărește negocierea și semnarea documentelor pentru vânzarea Lukoil International GmbH, dar transferul efectiv de proprietate nu se poate face fără o aprobare individuală suplimentară.

În ciuda acestor condiții, impactul pentru România este unul esențial: rafinăria își poate continua activitatea, iar lanțul de aprovizionare cu combustibili nu este afectat. Interpretarea OFAC răspunde astfel unei întrebări care a planat în ultimele săptămâni asupra pieței energetice: dacă Petrotel mai poate funcționa legal în contextul sancțiunilor SUA.

Răspunsul oficial al Trezoreriei SUA este acum clar: până la 13 decembrie 2025, rafinăria își poate desfășura activitatea în parametrii obișnuiți, în limitele licenței emise, atât timp cât tranzacțiile sunt legate de menținerea operațiunilor obișnuite sau de procesul ordonat de vânzare a companiei.