Oana Țoiu, după decizia SUA: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026

Oana Țoiu susține că în ultimele săptămâni „ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare și are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Știu că sunt mulți angajați şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”.

Ea spune că principalele consecințe ale deciziei SUA de joi sunt stabilitatea, pentru că benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, și un exit ordonat, pentru că se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor către alți operatori.

De asemenea, ea susține că este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia.

Administrația Trump a permis joi tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie, cu o derogare de la sancțiunile impuse de SUA în octombrie, scrie Reuters.

Tranzacțiile pentru aproximativ 2.000 de stații din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America au fost autorizate până la 29 aprilie 2026, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei.

Președintele Donald Trump a impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, în octombrie, ceea ce a stârnit interesul unei serii de cumpărători pentru activele internaționale ale acestora, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Acestea au fost primele sancțiuni directe impuse de SUA împotriva entităților ruse în al doilea mandat al lui Trump.