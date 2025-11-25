Oana Țoiu, discuții cu omologul maghiar Péter Szijjártó, despre securitatea regională României

Pe lângă aspectele economice abordate în cadrul discuțiilor, ministra Externelor, Oana Țoiu, a vorbit cu Péter Szijjártó despre despre siguranța regională a României în contextul Războiului din Ucraina, aderarea Ucrainei și Moldovei la UE, dar și perspectiva negocierilor de pace care să încheie agresiunea rusă.

Cu toate acestea, în trecut, Szijjártó, a fost criticat în primăvară de presa ucraineană pentru că s-ar fi ferit, să denunțe public Rusia ca agresor direct într-unul dintre multele atacuri aeriene lansate asupra Ucrainei.

De asemenea, în urma unuia dintre cele mai recente atacuri rusești de la granița cu România, o dronă a pătruns marți în spațiul aerian al României, declânșând un întreg protocol de alertă, în județele Tulcea, Galați și Vrancea.

Au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon, care au urmărit drona până când ar fi ieșit din spațiul aerian. Totuși, la câteva ore distanță, ea a fost găsită din nou prăbușită în curtea unui localnic din Vaslui.