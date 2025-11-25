Oana Țoiu, întâlnire cu omologul maghiar Péter Szijjártó. Țoiu și-a exprimat dorința pentru deschiderea maghiarilor față de investițiile românești în Ungaria

Potrivit comunicatului publicat marți de Ministerul Afacerilor Externe, cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, dar și perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia, dar și altele.

De asemenea, Țoiu a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Potrivit MAE, Apartenența României la Schengen, impactează pozitiv mediul de afaceri, dar și simpli cetățeni care călătoresc în străinătate.

Conform sursei citate, volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spațiul Schengen. De asemenea, o tendință de creștere se înregistrează și în volumul investițiilor bilaterale. Țoiu a exprimat speranța unui dialog „deschis și eficient” cu guvernul maghiar în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.

Următoarea comisie economică mixtă dintre România și Ungaria va avea loc în prima parte a anului 2026.