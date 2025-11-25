Prima pagină » Economic » Oana Țoiu, întâlnire cu omologul maghiar Péter Szijjártó. Țoiu și-a exprimat dorința pentru deschiderea maghiarilor față de investițiile românești în Ungaria

Ministra de Externe Oana Țoiu a avut marți o întrevedere cu omologul maghiar Péter Szijjártó. Centrul discuțiilor a fost reprezentat de intensificarea schimburilor comerciale, a cooperării transfrontaliere, dar și speranța unui dialog deschis în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.
Sursă foto: MAE
Daiana Rob
25 nov. 2025, 13:21, Economic

Potrivit comunicatului publicat marți de Ministerul Afacerilor Externe, cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, dar  și perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia, dar și altele.

De asemenea, Țoiu a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Potrivit MAE, Apartenența României la Schengen, impactează pozitiv mediul de afaceri, dar și simpli cetățeni care călătoresc în străinătate.

Conform sursei citate, volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spațiul Schengen. De asemenea, o tendință de creștere se înregistrează și în volumul investițiilor bilaterale. Țoiu a exprimat speranța unui dialog „deschis și eficient” cu guvernul maghiar în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.

Următoarea comisie economică mixtă dintre România și Ungaria va avea loc în prima parte a anului 2026.

