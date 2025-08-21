Oficialii maghiari se feresc să „arate cu degetul” spre Rusia. Mesajele transmise de înalții demnitari

În mesajul inițial postat pe pagina de Facebook, liderul maghiar Tamás Sulyok și-a exprimat „profunda milă pentru cei care au fost răniți în atacul rusesc cu rachete”, lansat asupra orașului Mukachevo. Președintele Ungariei le-a urat victimelor „o recuperare cât mai rapidă și completă”.

În versiunea editată a postării, cuvântul „rusesc” a fost, însă, șters, făcându-se referire numai la „atacul cu rachete”, relatează European Pravda.

De asemenea, în continuarea mesajului, liderul maghiar a precizat: „Încheierea conflictului ruso-ucrainean este în interesul nostru”.

„Sunt încrezător că partidele aflate în conflict sunt capabile să vadă acest lucru până la capăt și, datorită eforturilor diplomatice internaționale, vor pune capăt în curând acestui masacru inuman și fără sens”, se arată în mesajul oficial al liderului maghiar Tamás Sulyok.

Tot joi, ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó, a dat comentat ultimul atac aerian lansat de Rusia în vestul Ucrainei, fără să menționeze însă atacul asupra regiunii Zakarpattia, regiune care a fost cel mai grav afectată, potrivit Ukrainska Pravda.

Nici el nu a specificat în mod direct faptul că atacul a fost lasat de Rusia, nici nu a menționat public faptul că Rusia este autorul atacurilor în contextul războiului din Ucraina.

„Știrile din Ucraina din această dimineață dovedesc din nou că este nevoie de pace cât mai curând posibil! Fiecare trebuie să muncească cu toată puterea pentru a crea un acord de pace care să pună capăt războiului cât mai curând posibil! Aceasta este singura modalitate de a iniția un alt masacru și distrugere”, se arată în mesajul oficial publicat joi pe Facebook de Péter Szijjártó, ministrul de Externe al Ungariei.