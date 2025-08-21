Războiul din Ucraina, ziua 1.275. Rachete și drone rusești bombardează orașe ucrainene aflate departe de linia frontului / Ucraina distruge o navă de patrulare rusă în Marea Neagră

Oficialii maghiari se feresc să „arate cu degetul” spre Rusia. Mesajele transmise de înalții demnitari

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok a postat un mesaj de susținere față de victimele care au fost rănite în atacul cu rachetă lansat de Rusia asupra unei fabrici din vestul Ucrainei. Ulterior, mesajul oficial a fost editat, fiind șters din text detaliul care menționează că atacul a fost unul „rusesc”. Acesta nu este singurul demnitar maghiar care se ferește să menționeze că Rusia este autorul atacurilor.

Vladimir Putin le-a cerut oficialilor ruși să organizeze cursuri de doborâre a dronelor

Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apărării din Rusia să pregătească un curs de mânuire a armelor cu țeavă lisă pentru doborârea dronelor ucrainene.

Cursul se adresează voluntarilor, dar și personalului militar, potrivit agenției de presă TASS din Rusia.

Zelenski: Ucraina nu va ceda teritorii pentru pace. Racheta Flamingo, cu rază de 3.000 km, intră în producție. China, exclusă ca garant de securitate

Președintele ucrainean exclude orice compromis teritorial, critică Rusia pentru „victorii inventate”, respinge China ca garant și cere Statelor Unite sancțiuni suplimentare și sprijin pentru drone.

Într-o conferință de presă care a avut loc la Kiev, miercuri, liderul Ucrainei a descris situația de pe front drept dificilă, dar nu disperată. „Putin are mult mai mulți oameni și arme – acestea sunt fapte. Dar și economia lui se prăbușește, iar acesta este, de asemenea, un fapt”, a spus Zelenski.

El a acuzat Kremlinul că încearcă să își inventeze victorii pentru a justifica războiul și pierderile în fața propriului popor.

Lavrov: Moscova trebuie să aibă drept de veto efectiv asupra măsurilor de sprijin pentru Ucraina

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov cere ca Rusia să aibă drept de veto asupra sprijinului pentru Ucraina într-un eventual acord de pace și respinge propunerile occidentale.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a spus că propunerile europene de a desfășura trupe în Ucraina după o înțelegere ar echivala cu o „intervenție străină”, pe care a numit-o absolut inacceptabilă pentru Rusia.

Președintele Radei Supreme a Ucrainei, mesaj cu ocazia Zilei Maramureșului

Ruslan Stefanchuk, liderul Paramentului Ucrainean s-a aflat printre invitații la pelerinajul anual la Mănăstirea Moisei din Maramureș. Oficialul a transmis un mesaj menit să întărească relațiile diplomatice și de cooperare între România și Ucraina.

„Pentru Ucraina, Maramureșul este o punte între două state, ca regiune învecinată, unde se stiuează cea mai mare comunitate de ucraineni. Mai mult de 300.000 de ucraineni trăiesc în acest județ. Cu această ocazie aș dori să exprim sincerele mele urări de pace, prosperitate și bunătate Maramureșului, întregii Românii și tuturor partenerilor noștri străini”, a declarat Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme a Ucrainei.

Zelenski vrea să obțină mai multe detalii despre garanțiile de securitate în maxim 10 zile

„Vrem să avem o înțelegere clară asupra arhitecturii garanțiilor de securitate în decurs de șapte până la zece zile”, a declarat, joi, Zelenski.

Rusia se opune trimiterii de trupe europene în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate susținute de Trump, afirmă Lavrov

Trimiterea de trupe europene în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate ar echivala cu o „intervenție militară străină”, pe care Moscova nu o va susține, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov pe 21 august.

Atacul rus lovește o fabrică de electronice americană din vestul Ucrainei

„Era o instalație civilă obișnuită, cu investiții americane. Produceau articole de uz casnic, cum ar fi mașini de cafea”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Zelenski propune trei locații pentru întâlnirea cu Vladimir Putin

Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, într-o discuție cu un grup de media, printre care și AFP, că vede posibilă o întâlnire cu Vladimir Putin după un acord privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, potrivit președintelui ucrainean.

Zelenski solicită o „reacție fermă” din partea SUA în cazul în care Putin refuză negocierile cu Ucraina

„Suntem pregătiți pentru întâlnirea bilaterală. Dacă rușii nu sunt, atunci am dori să vedem o reacție fermă din partea Statelor Unite”, a declarat Zelenski, adăugând că i-a cerut lui Trump să impună sancțiuni suplimentare Moscovei în cazul în care aceasta refuză negocierile cu Ucraina.

Ucraina distruge o navă de patrulare rusă în Marea Neagră folosind un laser ghidat de drone, potrivit serviciilor de informații

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a lovit o navă de patrulare rusă în Marea Neagră, în apropierea orașului ocupat Zaliznyi Port din regiunea Herson, ucigând cinci membri ai echipajului, a raportat HUR pe 21 august.

Discuțiile privind trimiterea de trupe în Ucraina provoacă neliniște în Germania

Discuțiile aliaților privind trimiterea de forțe europene de menținere a păcii pentru a proteja Ucraina, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia, au provocat reacții negative în Germania, o țară încă marcată de trecutul său militarist nazist, chiar dacă perspectiva rămâne îndepărtată.

Statul Major General: Rusia a pierdut 1.029.660 de soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Numărul include 830 de victime înregistrate de forțele ruse în ultima zi.

Rachete și drone rusești bombardează orașe ucrainene aflate departe de linia frontului, în ciuda negocierilor de pace

Explozia a fost auzită în regiunea Rivne în noaptea de 21 august, când Rusia a lansat bombardiere și drone, determinând emiterea unei alerte de raid aerian în toată Ucraina.

Atacul are loc în contextul în care Moscova continuă să lanseze atacuri zilnice asupra civililor ucraineni, în ciuda faptului că, cu doar șase zile înainte, a început negocierile de pace la nivel de lideri cu Washingtonul.

SUA intenționează să joace un rol minim în garanțiile de securitate pentru Ucraina

„Se conturează realitatea că Europa va fi cea care va face acest lucru pe teren… SUA nu se angajează pe deplin în nimic”, a declarat un diplomat NATO anonim.

Un atac cu drone provoacă un incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea Rostov din Rusia, relatează mass-media

Se pare că atacul a lovit rafinăria de petrol Novoshakhtinsk, care a mai fost ținta unor atacuri cu drone ucrainene.

Meloni susține planul de securitate al Ucrainei care le acordă aliaților 24 de ore pentru a trimite trupe în cazul în care Rusia invadează din nou

Planul ar impune țărilor care au semnat acorduri de securitate cu Ucraina să delibereze și să răspundă rapid în cazul unui alt atac rus după semnarea unui acord de pace. Acesta nu ar include aderarea Ucrainei la NATO.