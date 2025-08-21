Lavrov: Moscova trebuie să aibă drept de veto efectiv asupra măsurilor de sprijin pentru Ucraina

Ministrul de externe al Rusiei a avertizat că Moscova trebuie să aibă un drept efectiv de veto asupra oricăror măsuri de sprijin pentru Ucraina odată ce se va ajunge la un acord de pace, potrivit The Guardian.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a spus că propunerile europene de a desfășura trupe în Ucraina după o înțelegere ar echivala cu o „intervenție străină”, pe care a numit-o absolut inacceptabilă pentru Rusia.

El a respins, de asemenea, perspectiva unui summit Putin-Zelenski promovat de Donald Trump, afirmând că o întâlnire bilaterală la cel mai înalt nivel ar fi posibilă doar „dacă toate chestiunile care necesită discuție sunt temeinic pregătite”.

Ministrul a mai pus sub semnul întrebării legitimitatea lui Volodimir Zelenski de a semna un viitor acord de pace, repetând o linie obișnuită a Kremlinului care prezintă conducerea Ucrainei drept ilegitimă.

Declarațiile lui Lavrov pun sub semnul întrebării perspectivele negocierilor de pace, sugerând fie că Rusia se retrage din înțelegerile convenite în Alaska, unde Trump a susținut că Vladimir Putin ar fi acceptat garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina, fie că administrația americană ar fi interpretat greșit poziția Kremlinului încă de la început.