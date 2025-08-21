Prima pagină » Știri externe » Zelenski vrea să obțină mai multe detalii despre garanțiile de securitate în maxim 10 zile: „Vrem să avem o înțelegere clară”

Zelenski vrea să obțină mai multe detalii despre garanțiile de securitate în maxim 10 zile: „Vrem să avem o înțelegere clară”

Zelenski a avertizat, joi, că Rusia își consolidează trupele pe frontul de sud, iar Ucraina testează o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, potrivit The Guardian.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
21 aug. 2025, 14:22, Știri externe

„Vrem să avem o înțelegere clară asupra arhitecturii garanțiilor de securitate în decurs de șapte până la zece zile”, a declarat, joi, Zelenski.

„Trebuie să înțelegem ce țară va fi pregătită să facă, în fiecare moment specific”, a spus președintele Ucrainei.

Un grup de aliați condus de Marea Britanie și Franța lucrează la formarea unei coaliții militare pentru sprijinirea acestor garanții.

Zelenski a menționat, de asemenea, preferința sa privind locul unde ar putea avea loc întâlnirea, solicitând o țară europeană „neutră”.

„Elveția, Austria – suntem de acord… Pentru noi, Turcia este o țară NATO și parte a Europei. Și nu ne opunem”, a spus Zelenski despre posibilele locații.

