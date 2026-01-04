Zelenski: Ucraina este pregătită să continue lupta dacă negocierile cu Rusia eșuează

Președintele ucrainean a afirmat că Kievul rămâne deschis negocierilor, însă este gata să își apere țara dacă presiunea exercitată de partenerii occidentali asupra Rusiei se va dovedi insuficientă, potrivit Kyiv Independent.

Declarațiile au fost făcute în ajunul unei noi runde de întâlniri diplomatice care vor avea loc în Europa, în cadrul eforturilor conduse de Statele Unite pentru oprirea războiului.

„Ucraina va fi pregătită pentru ambele variante: diplomație sau apărare activă. Ne dorim pacea, dar nu ne vom ceda forța nimănui”, a spus Zelenski.

Afirmațiile vin la scurt timp după o întâlnire între Zelenski și președintele american Donald Trump, desfășurată în Florida, unde a fost discutat un proiect de acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și un plan în 20 de puncte pentru încheierea conflictului.

Discuțiile nu au dus însă la un progres major.

În paralel, autoritățile de la Kiev susțin că Moscova nu dă semne că ar accepta un compromis și continuă campanii de propagandă menite să submineze negocierile de pace.

Serviciile ucrainene de informații au avertizat recent că Rusia ar putea pregăti o provocare majoră, cu victime, pentru a destabiliza procesul diplomatic.

Declarațiile lui Zelenski au fost făcute într-o perioadă de schimbări importante la vârful puterii de la Kiev.

La începutul anului 2026, fostul șef al serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, a fost numit la conducerea Administrației Prezidențiale, iar Mykhailo Fedorov a preluat funcția de ministru al Apărării.