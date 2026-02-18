Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, avertizează un ministru

Ministrul dezvoltării digitale din Rusia, Maksud Shadayev, a declarat că există „numeroase indicii” care atestă că agențiile că agențiile străine utilizează datele împotriva armatei țării, potrivit Sky News.

Telegram este unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia. Rețeaua este utilizată și de forțele care luptă în Ucraina.

Serviciul se confruntă cu presiuni din partea autorităților ruse, care au impus restricții pe motiv că în rețea există conținut autoritățile ruse îl clasifică drept „extremist” și care nu a fost șters de către rețea.

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, precizează că reduce serviciile rețelei ca parte a unor acțiuni mai ample de combatere a serviciilor de mesagerie străine care nu respectă legislația rusă.

Săptămâna trecută, Kremlinul a confirmat că aplicația americană de mesagerie WhatsApp a fost blocată pentru nerespectarea legislației locale.