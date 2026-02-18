Prima pagină » Știri externe » Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, avertizează un ministru

Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, avertizează un ministru

Oficialii ruși susțin că serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși aflați în Ucraina pe aplicația Telegram.
Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, avertizează un ministru
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
18 feb. 2026, 16:35, Știri externe

Ministrul dezvoltării digitale din Rusia, Maksud Shadayev, a declarat că există „numeroase indicii” care atestă că agențiile că agențiile străine utilizează datele împotriva armatei țării, potrivit Sky News. 

Telegram este unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia. Rețeaua este utilizată și de forțele care luptă în Ucraina.

Serviciul se confruntă cu presiuni din partea autorităților ruse, care au impus restricții pe motiv că în rețea există conținut autoritățile ruse îl clasifică drept „extremist” și care nu a fost șters de către rețea.

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, precizează că reduce serviciile rețelei ca parte a unor acțiuni mai ample de combatere a serviciilor de mesagerie străine care nu respectă legislația rusă.

Săptămâna trecută, Kremlinul a confirmat că aplicația americană de mesagerie WhatsApp a fost blocată pentru nerespectarea legislației locale.

Citește și

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cât a plătit un român pentru 3 hotdogi în IKEA. A crezut că este o eroare
Gandul
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor