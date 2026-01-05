Un fost vicepremier al Canadei, numit consilier economic al lui Zelenski

„Chrystia este foarte bine pregătită în aceste domenii și are o experiență vastă în atragerea investițiilor și implementarea transformărilor economice”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma X, conform Politico.

„În acest moment, Ucraina trebuie să-și consolideze reziliența internă, atât pentru redresarea țării, în cazul în care diplomația va da rezultate cât mai repede posibil, cât și pentru a ne întări apărarea, în cazul în care, din cauza întârzierilor partenerilor noștri, va dura mai mult până la încheierea acestui război”, a adăugat Zelenski.

Reorganizare la vârful administrației prezidențiale de la Kiev

Chrystia Freeland, în vârstă de 57 de ani, a ocupat funcția de vicepremier al Canadei în perioada în care țara era condusă de Justin Trudeau. Mai recent, ea a demisionat în septembrie din funcția de ministru al Transporturilor și Comerțului Intern în cabinetul premierului Mark Carney, pentru a deveni emisarul special al Canadei pentru reconstrucția Ucrainei.

Freeland are rădăcini ucrainene prin mama sa, Halyna Chomiak, și este o susținătoare vocală a Ucrainei.

Numirea lui Freeland reprezintă cel mai recent pas în reorganizarea aparatului prezidențial inițiată de Zelenski. Liderul de la Kiev l-a numit recent pe fostul șef al serviciului de informații militare, Kirilo Budanov, în funcția de șef al administrației prezidențiale.

Liderul ucrainean a explicat că această reorganizare este necesară pentru a consolida poziția de negociere a țării și capacitatea de rezistență în fața evoluțiilor viitoare.