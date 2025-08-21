Prima pagină » Știri externe » Zelenski propune trei locații pentru întâlnirea cu Vladimir Putin

Zelenski propune trei locații pentru întâlnirea cu Vladimir Putin

Președintele ucrainean a făcut mai multe declarații pe diverse subiecte, precum o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin, poziția Rusiei pe teren sau rolul Chinei, relatează Le Figaro.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Alexandra-Valentina Dumitru
21 aug. 2025, 10:52, Știri externe

Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, într-o discuție cu un grup de media, printre care și AFP, că vede posibilă o întâlnire cu Vladimir Putin după un acord privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, potrivit președintelui ucrainean.

Zelenski a mai spus că „Rusia își concentrează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporijjia, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive”. Conform liderului ucrainean, Moscova își trimite forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

