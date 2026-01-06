Zelenski salută declarația „substanțială” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

„Este important că astăzi coaliția are documente substanțiale. Nu sunt doar cuvinte. Există un conținut concret: o declarație comună a tuturor țărilor din coaliție și o declarație trilaterală a Franței, Marii Britanii și Ucrainei”, a declarat Zelenski, după reuniunea Coaliției de Voință, potrivit AFP.

Președintele Ucrainei,Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, au semnat la Paris o declarație de intenție privind desfășurarea, după război, a unei forțe multinaționale în Ucraina.

„A fost stabilit modul în care aceste forțe vor fi gestionate și nivelurile la care va fi exercitat comanda”, a adăugat Zelenski.

„Procedurile de monitorizare trebuie definite; trebuie să fie absolut clar cum va fi susținută și finanțată forța și dimensiunea adecvată a armatei ucrainene”, a mai spus liderul ucrainean.

El a adăugat că cea mai importantă problemă care mai trebuie rezolvată între aliați este „chestiunea teritorială”, făcând referire la cererile Rusiei ca Kievul să renunțe la regiunea estică Donbas.