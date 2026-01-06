Prima pagină » Știri externe » Zelenski salută declarația „substanțială” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Zelenski salută declarația „substanțială” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a salutat marți garanțiile de securitate pentru Ucraina propuse de aliați, ce ar urma să intre în vigoare în eventualitatea unui armistițiu.
Zelenski salută declarația „substanțială” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Iulian Moşneagu
06 ian. 2026, 23:03, Știri externe

„Este important că astăzi coaliția are documente substanțiale. Nu sunt doar cuvinte. Există un conținut concret: o declarație comună a tuturor țărilor din coaliție și o declarație trilaterală a Franței, Marii Britanii și Ucrainei”, a declarat Zelenski, după reuniunea Coaliției de Voință, potrivit AFP.

Președintele Ucrainei,Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, au semnat la Paris o declarație de intenție privind desfășurarea, după război, a unei forțe multinaționale în Ucraina.

„A fost stabilit modul în care aceste forțe vor fi gestionate și nivelurile la care va fi exercitat comanda”, a adăugat Zelenski.

„Procedurile de monitorizare trebuie definite; trebuie să fie absolut clar cum va fi susținută și finanțată forța și dimensiunea adecvată a armatei ucrainene”, a mai spus liderul ucrainean.

El a adăugat că cea mai importantă problemă care mai trebuie rezolvată între aliați este „chestiunea teritorială”, făcând referire la cererile Rusiei ca Kievul să renunțe la regiunea estică Donbas.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor