Trump își asumă rolul de „trezorier al Venezuelei”: va vinde petrolul către SUA și va controla banii

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți noapte că autoritățile interimare din Venezuela vor „preda” Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a precizat că petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii rezultați vor fi „controlați” de el, „pentru a se asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite”. Totodată, el a spus că i-a cerut secretarului Energiei, Chris Wright, să pună planul în aplicare „imediat” și că transportul ar urma să fie realizat cu nave de stocare, către porturi din SUA.

„Am plăcerea să anunț că Autoritățile Interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite ale Americii între 30 și 50 de MILIOANE de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat. Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar acei bani vor fi controlați de mine, ca Președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite! I-am cerut Secretarului Energiei, Chris Wright, să pună imediat în aplicare acest plan. Va fi transportat cu nave de stocare și adus direct la docurile de descărcare din Statele Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”, a scris Trump.

Anunțul vine la câteva zile după ce forțe americane l-au capturat la Caracas pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și i-au transferat la New York, unde sunt judecați într-un dosar federal de trafic de droguri. Cei doi au pledat nevinovat, iar Maduro a susținut în instanță că a fost „răpit” și că este „prizonier de război”.

Separat, The Wall Street Journal a relatat că Trump urmează să se întâlnească vineri, la Casa Albă, cu reprezentanți ai Chevron, ConocoPhillips și Exxon Mobil, alături de alți producători americani, pentru discuții privind investiții importante în sectorul petrolier venezuelean. Trump a susținut că firmele americane ar putea investi miliarde de dolari pentru reabilitarea capacităților de producție ale Venezuelei.

În prezent, Chevron este singura companie petrolieră americană care operează în Venezuela, în timp ce activele ConocoPhillips și Exxon au fost naționalizate în perioada președintelui Hugo Chávez, la mijlocul anilor 2000.