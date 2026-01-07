Prima pagină » Știri externe » Trump își asumă rolul de „trezorier al Venezuelei”: va vinde petrolul către SUA și va controla banii

Trump își asumă rolul de „trezorier al Venezuelei”: va vinde petrolul către SUA și va controla banii

Trump anunță că autoritățile interimare din Venezuela vor livra SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol
Trump își asumă rolul de „trezorier al Venezuelei”: va vinde petrolul către SUA și va controla banii
Donald Trump. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
07 ian. 2026, 04:41, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți noapte că autoritățile interimare din Venezuela vor „preda” Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a precizat că petrolul va fi vândut la prețul pieței, iar banii rezultați vor fi „controlați” de el, „pentru a se asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite”. Totodată, el a spus că i-a cerut secretarului Energiei, Chris Wright, să pună planul în aplicare „imediat” și că transportul ar urma să fie realizat cu nave de stocare, către porturi din SUA.

„Am plăcerea să anunț că Autoritățile Interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite ale Americii între 30 și 50 de MILIOANE de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat. Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar acei bani vor fi controlați de mine, ca Președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite! I-am cerut Secretarului Energiei, Chris Wright, să pună imediat în aplicare acest plan. Va fi transportat cu nave de stocare și adus direct la docurile de descărcare din Statele Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”, a scris Trump.

Anunțul vine la câteva zile după ce forțe americane l-au capturat la Caracas pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și i-au transferat la New York, unde sunt judecați într-un dosar federal de trafic de droguri. Cei doi au pledat nevinovat, iar Maduro a susținut în instanță că a fost „răpit” și că este „prizonier de război”.

Separat, The Wall Street Journal a relatat că Trump urmează să se întâlnească vineri, la Casa Albă, cu reprezentanți ai Chevron, ConocoPhillips și Exxon Mobil, alături de alți producători americani, pentru discuții privind investiții importante în sectorul petrolier venezuelean. Trump a susținut că firmele americane ar putea investi miliarde de dolari pentru reabilitarea capacităților de producție ale Venezuelei.

În prezent, Chevron este singura companie petrolieră americană care operează în Venezuela, în timp ce activele ConocoPhillips și Exxon au fost naționalizate în perioada președintelui Hugo Chávez, la mijlocul anilor 2000.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor