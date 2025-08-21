Bloomberg: Premierul italian propune un plan de a ajuta Ucraina în 24 de ore dacă Rusia va ataca din nou

Această propunere echivalează cu o clauză de apărare colectivă similară celei a NATO – prevăzută de Articolul 5 – dar nu implică aderarea efectivă la alianță. Inițiativa este promovată de premierul italian Giorgia Meloni, care a participat la summitul istoric de la Casa Albă de la începutul acestei săptămâni.

Potrivit Bloomberg, propunerea promovată de Italia recunoaște că aderarea Ucrainei la NATO nu este posibilă, însă ar oferi un mecanism de asistență colectivă ca cea mai bună opțiune, au declarat persoane care sunt familiarizate cu subiectul. Inițiativa ar obliga țările care au semnat acorduri bilaterale cu Ucraina să se consulte rapid pentru a găsi o soluție în caz de atac.

Ce prevede inițiativa promovată de Meloni

Propunerea ar include furnizarea de sprijin rapid și susținut în domeniul apărării către Kiev, asistență economică, consolidarea armatei ucrainene, precum și impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei. Cu toate acestea, însă nu este clar dacă propunerea implică și trimiterea de trupe în Ucraina de către țările europene.

Aceste informații vin în contextul în care premierul italian Giorgia Meloni a fost primul lider european care a propus ca Ucraina să beneficieze de aceleași garanții de securitate ale NATO fără a fi membru efectiv. În luna martie a acestui an, ea a declarat că aceasta ar fi o soluție mai durabilă decât trimiterea de trupe pe teren.

„Extinderea aceleiași acoperiri pe care țările NATO o au asupra Ucrainei ar fi cu siguranță mult mai eficientă, fiind în același timp ceva diferit de aderarea la NATO. Cred că aceasta ar fi o garanție de securitate stabilă, durabilă și eficientă, mai mult decât unele dintre propunerile pe care le văd”, declarase Meloni în luna martie.