Agenția ONU pentru ajutor palestinian acuză că poliția israeliană a intrat cu forța în complexul său din Ierusalim

Poliția israeliană a intrat cu forța în complexul agenției Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni din Ierusalimul de Est luni, intensificând o campanie împotriva organizației căreia i s-a interzis să opereze pe teritoriul israelian.
Foto
Laurentiu Marinov
09 dec. 2025, 05:41, Știri externe

Agenția ONU pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni, sau UNRWA, a declarat într-un comunicat că „un număr considerabil” de forțe israeliene, inclusiv polițiști pe motociclete și camioane, au intrat în complexul din cartierul palestinian Sheikh Jarrah, potrivit AP.

„Intrarea neautorizată și forțată a forțelor de securitate israeliene este o încălcare inacceptabilă a privilegiilor și imunităților UNRWA ca agenție ONU”, se arată în declarație.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acesta se va întâlni cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, deși Israelul nu a confirmat locația întâlnirii. Luni, Netanyahu s-a întâlnit cu oficiali americani la Ierusalim pentru a discuta despre colaborarea în ceea ce privește planul mediat de SUA privind viitorul Fâșiei Gaza.

Ajutor și servicii pentru refugiații din Gaza și Cisiordania

Raidul a fost cel mai recent din campania Israelului împotriva agenției, care oferă ajutor și servicii unui număr de aproximativ 2,5 milioane de refugiați palestinieni din Gaza, Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est, precum și altor 3 milioane de refugiați din Siria, Iordania și Liban.

Poliția a declarat într-un comunicat de presă că a intrat într-o „procedură de colectare a datoriilor” inițiată de guvernul municipal al Ierusalimului.

Agenția a fost înființată pentru a-i ajuta pe cei aproximativ 700.000 de palestinieni care au fugit sau au fost alungați din ceea ce este acum Israelul, în timpul războiului din 1948 din jurul creării statului israelian. Susținătorii UNRWA spun că Israelul speră să elimine problema refugiaților palestinieni prin desființarea agenției. Israelul susține că refugiații ar trebui relocați definitiv în afara granițelor sale.

 

