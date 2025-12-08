ONU avertizează asupra unei „epoci a indiferenței” și lansează un apel umanitar în valoare de 33 de miliarde de dolari pentru 2026

Tom Fletcher, un oficial al operațiunilor umanitare ale Națiunilor Unite, a condamnat dur lipsa de reacție a comunității internaționale, descriind prezentul drept „o epocă a brutalității, a impunității și a indiferenței”, susținând că trăim într-o eră „în care sentimentul nostru de supraviețuire a fost amorțit de distrageri și diminuat de apatie, în care investim mai multă energie și bani în găsirea de noi modalități de a ne ucide unii pe alții, în care politicienii se laudă cu reducerea ajutorului”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment de lansare a unui apel pentru strângerea de ajutor umanitar pentru anul viitor.

Deși aproximativ 240 de milioane de persoane vor avea nevoie urgentă de ajutor umanitar, însă ONU solicită finanțare pentru a ajuta doar 135 de milioane, în țări precum Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar, Republica Democrată Congo sau Ucraina.

Reducerea cererii a fost făcute pe fondul tăierilor fondurilor de către Statele Unite, astfel a fost propus un plan mai restrâns de 33 de miliarde de dolari pentru a sprijini 87 de milioane de oameni aflați în cel mai grav pericol.

Printre crizele majore vizate pentru 2026 se află Gaza și Cisiordania, pentru care sunt solicitați 4.1 miliarde de dolari, dar și Sudanul, unde conflictele violente au generat milioane de strămutați.

„Nu cerem decât puțin peste 1% din ceea ce lumea cheltuiește pentru arme și programe de apărare”, a conchis Fletcher.