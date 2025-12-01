Porcii sălbatici dintr-o regiune au devenit albaștri. Autoritățile au emis avertismente către populație

Vânătorii americani au descoperit o carne surprinzător de „albastră” în cazul porcilor sălbatici din California,

„Nu vorbesc despre puțin albastru. Vorbesc despre albastru neon, albastru de afine”, a declarat Dan Burton, proprietarul unei companii de control al faunei sălbatice, pentru Salvador Hernandez, la The Los Angeles Times.

O anchetă a autorităților locale a descoperit că schimbarea dramatică a culorii a fost cauzată de otrăvirea cu o substanță periculoasă. Este vorba despre un compus chimic aflat în otrava pentru șobolani. De obicei, aceasta este vândută într-o culoare albastru aprins tocmai pentru a fi identificată ușor. De altfel, utilizarea compusului este restricționată în California din 2024.

Autoritățile au emis un avertisment în toată zona comitatului Monterey unde au fost descoperiți porcii albaștri, potrivit Science Alert.

„Vânătorii ar trebui să fie conștienți de faptul că toată carnea animalelor de vânat, cum ar fi porcul sălbatic, căprioara, ursul și gâștele, ar putea fi contaminată dacă acel animal de vânat a fost expus la rodenticide”, a explicat coordonatorul investigațiilor privind pesticidele, Ryan Bourbour, de la Departamentul pentru Pescuit și Faună Sălbatică din California (CDFW).

Carnea albastră, periculoasă pentru oameni

Nu este prima dată când animalele din regiune au avut carnea colorată în albastru. Probleme asemănătoare au mai fost depistate la păsări de pradă, pume, pisici sălbatice și vulpi.

Pesticidele de tipul menționat sunt dăunătoare pentru oamenii expuși prin consumul de carne de vânat. Acestea au fost asociate cu scăderea ratei spermatozoizilor, diabet, cancer, Alzheimer și alte afecțiuni.

De asemenea, un studiu recent din SUA a arătat că insecticidul clorpirifos, utilizat în mod obișnuit, provoacă anomalii structurale ale creierului și o funcție motorie redusă la copii și adolescenți.

Experții îi îndeamnă pe oamenii care întâlnesc animale albastre sau alte anomalii să le anunțe imediat autorităților.