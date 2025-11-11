Atenție la cumpărarea de mașini folosite! RAR avertizează: Cereți Cartea de Identitate a Vehiculului

RAR verifică dacă firmele respectă legea și le oferă cumpărătorilor Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Mașinile utilizate pot fi vândute doar după ce a primit Cartea de Identitate a Vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român.

Când cumpărați o mașină second-hand, nu vă asumați și riscurile din istoricul lui, transmite RAR.

„Achiziționează mașina doar după ce vânzătorul a obținut Cartea de Identitate a Vehiculului – CIV de la Registrul Auto Român RA. Cel care înstrăinează vehiculul are această obligație legală, iar noul proprietar are dreptul să primească CIV de la cel căruia îi oferă banii. În caz contrar, comerciantul încalcă legea, iar cumpărătorul riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau înregistra sau care îi va aduce cheltuieli neprevăzute”, arată sursa citată.

RAR verifică vânzătorii de mașini second-hand. Mulți comercianți vând ilegal vehicule fără CIV

Registrul Auto Român a început o acțiune de informare și control la nivel național, având ca obiect verificarea modului în care operatorii economici care pun la dispoziție pe piață vehicule utilizate (second hand) respectă prevederile privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

Concret, se verifică dacă persoanele juridice care pun în vânzare vehicule utilizate oferă cumpărătorilor CIV, așa cum prevede legea.

Scopul acestor controale este asigurarea respectării legislației în vigoare și protejarea consumatorilor care achiziționează respectivele vehicule, anterior înmatriculate sau înregistrate în alte state.

Cumperi mașină second-hand? RAR te avertizează: cere Cartea de Identitate a Vehiculului

Prin această campanie de informare și control, RAR urmărește de asemenea creșterea transparenței pe piața vehiculelor utilizate, informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Astfel, „La înstrăinarea vehiculului rutier ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului”.

În ultima perioadă, RAR a înregistrat destul de multe sesizări referitoare la comercializarea de vehicule utilizate pentru care nu s-a emis CIV. Fiind o acțiune proactivă tematică, se vor face verificări la toți operatorii economici care pun la dispoziție vehicule utilizate.

„Prin aceste acțiuni dorim să prevenim unele situații precum cele în care cumpărătorului i se vinde un vehicul fără CIV, cu promisiunea că va putea obține ulterior acest document de la RAR. Totuși, în cazul în care vehiculul prezintă modificări față de configurația omologată, neconformități tehnice și/sau lipsesc documentele necesare pentru eliberarea CIV, vânzătorul se exclude de la orice răspundere, plasând întreaga responsabilitate asupra cumpărătorului, acesta aflându-se astfel într-o situație defavorabilă, fiind nevoit să suporte costuri suplimentare pentru readucerea vehiculului la conformitate sau chiar imposibilitatea utilizării acestuia”, spune RAR.

Registrul Auto Român RA recomandă persoanelor care intenționează să achiziționeze un autovehicul utilizat de la diferiți operatori economici din România să acorde o atenție sporită următoarelor aspecte:

Controale la dealerii auto: Mulți comercianți vând mașini second-hand fără Cartea de Identitate

1. Solicitați cartea de identitate a vehiculului (CIV) eliberată de RAR – documentul care atestă faptul că vehiculul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei; pentru vehiculele utilizate care în România fac obiectul înmatriculării, CIV ar trebui însoțită și de certificatul de autenticitate eliberat de RAR – documentul care atestă că vehiculul a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii

2. Verificați concordanța datelor din CIV și, după caz, a celor din certificatul de autenticitate cu cele înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului utilizat și în documentele de vânzare-cumpărare

3. Evitați achiziționarea de vehicule fără CIV și, după caz, certificat de autenticitate sau cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior de către cumpărător.

4. Solicitați informații clare și documente justificative privind istoricul tehnic și proveniența vehiculului.