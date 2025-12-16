Top 5 cele mai bine vândute mașini second-hand din România în 2025. Ce motorizări preferă românii

Deși Europa avansează spre electrificare și promovarea unor vehicule mai puțin poluante, românii continuă să prefere motorizările diesel. O analiză realizată de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule (APIA) arată că patru dintre cele cinci cele mai vândute modele de mașini importate în acest an au propulsie pe motorină, potrivit datelor obținute în exclusivitate de ProMotor.

Mașina aflată pe primul loc în topul achizițiilor a fost fabricată în urmă cu 16 ani.

Top 5 Cele mai bine vândute mașini second-hand din România în 2025

Când vine vorba de mașini la mâna a doua, Volkswagen conduce detașat în preferințele românilor.

Nu mai puțin de patru modele Volkswagen figurează în Top 5 al celor mai bine vândute autoturisme second-hand din România, în 2025.

Conform ProMotor, trei dintre acestea sunt Passat cu motorizare diesel, care ocupă ultimele poziții ale clasamentului. Modelul din 2008 se află pe locul 5, cu peste 1.250 de unități vândute anul acesta. Modelul din 2012 ocupă poziția a patra, cu peste 1.300 de unități, iar ultima poziție a podiumului e ocupată de varianta din 2011, cu aproape 1.450 de unități înscrise în circulație anul acesta.

Peste acest trio Passat, în clasamentul vânzărilor de mașini second-hand este Renault Megane. Și în acest caz este vorba tot despre o motorizare diesel, cea mai căutată fiind versiunea fabricată în 2012.

Cea mai vândută mașină la mâna a doua din România, în 2025, rămâne însă Volkswagen Golf, echipat cu motor pe benzină, produs în 2009.

Cât costă și ce motorizări au

Mașinile la mâna a doua sunt preferate de mulți pentru că sunt chiar și cu 90% mai ieftine decât un automobil nou.

De exemplu, prețul unui Golf cu motor de 1.4 litri, benzină, din 2009, cu peste 250.000 km la bord, pornește de la 1.500-2.000 de euro. Dar poate depăși 4.500-5.000 de euro, în funcție de dotări.

Un Megane diesel din 2012, cu motor de 1.5 litri, costă, în general, între 3.000 și 5.000 de euro. Iar modelele Passat, care au motoare diesel de 1.6 litri și 2.0 litri, se vând cu prețuri care pornesc de la 2.000 de euro. Dar, modelele mai noi, cu „doar” 14 ani vechime, pot depăși 11.000 de euro.